Robo en la parada de la Línea 8: ladrones se llevaron electrodomésticos y hasta los saquitos de té

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a la sede ubicada en Sarmiento al 8900 tras acceder por un ventiluz sin rejas

28 de enero 2026 · 11:29hs
El lugar donde sucedió el robo

gentileza Lt9

El lugar donde sucedió el robo, donde funciona la parada de la Línea 8 de colectivos

Durante la madrugada de este miércoles, delincuentes ingresaron a la parada de la Línea 8 del transporte urbano, ubicada en Sarmiento al 8900, y se llevaron electrodomésticos y distintos elementos de uso diario de los choferes.

El hecho delictivo ocurrió mientras no había personal en el lugar. Los ladrones lograron acceder al interior de la edificación forzando un ventiluz que no cuenta con rejas, a diferencia de otras puertas y ventanas del inmueble que sí poseen medidas de seguridad.

Una vez dentro, los autores del robo sustrajeron un televisor, una pava eléctrica y otros objetos, entre ellos saquitos de té, que los choferes del colectivo urbano utilizan durante los momentos de descanso entre los distintos recorridos del servicio.

El episodio generó malestar e indignación entre los trabajadores, ya que los elementos robados forman parte del equipamiento básico del lugar, destinado a mejorar las condiciones laborales de los conductores.

Hasta el momento no se informó sobre personas identificadas o detenidas, y se espera que el hecho sea investigado para determinar responsabilidades.

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

