Durante la madrugada de este miércoles, delincuentes ingresaron a la parada de la Línea 8 del transporte urbano, ubicada en Sarmiento al 8900, y se llevaron electrodomésticos y distintos elementos de uso diario de los choferes.
Robo en la parada de la Línea 8: ladrones se llevaron electrodomésticos y hasta los saquitos de té
Delincuentes ingresaron durante la madrugada a la sede ubicada en Sarmiento al 8900 tras acceder por un ventiluz sin rejas
El hecho delictivo ocurrió mientras no había personal en el lugar. Los ladrones lograron acceder al interior de la edificación forzando un ventiluz que no cuenta con rejas, a diferencia de otras puertas y ventanas del inmueble que sí poseen medidas de seguridad.
Una vez dentro, los autores del robo sustrajeron un televisor, una pava eléctrica y otros objetos, entre ellos saquitos de té, que los choferes del colectivo urbano utilizan durante los momentos de descanso entre los distintos recorridos del servicio.
El episodio generó malestar e indignación entre los trabajadores, ya que los elementos robados forman parte del equipamiento básico del lugar, destinado a mejorar las condiciones laborales de los conductores.
Hasta el momento no se informó sobre personas identificadas o detenidas, y se espera que el hecho sea investigado para determinar responsabilidades.
• LEER MÁS: Barrio Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios