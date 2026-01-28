Robo en la parada de la Línea 8: ladrones se llevaron electrodomésticos y hasta los saquitos de té

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a la sede ubicada en Sarmiento al 8900 tras acceder por un ventiluz sin rejas

El lugar donde sucedió el robo, donde funciona la parada de la Línea 8 de colectivos

Durante la madrugada de este miércoles , delincuentes ingresaron a la parada de la Línea 8 del transporte urbano , ubicada en Sarmiento al 8900 , y se llevaron electrodomésticos y distintos elementos de uso diario de los choferes .

El hecho delictivo ocurrió mientras no había personal en el lugar. Los ladrones lograron acceder al interior de la edificación forzando un ventiluz que no cuenta con rejas , a diferencia de otras puertas y ventanas del inmueble que sí poseen medidas de seguridad.

Una vez dentro, los autores del robo sustrajeron un televisor, una pava eléctrica y otros objetos, entre ellos saquitos de té, que los choferes del colectivo urbano utilizan durante los momentos de descanso entre los distintos recorridos del servicio.

El episodio generó malestar e indignación entre los trabajadores, ya que los elementos robados forman parte del equipamiento básico del lugar, destinado a mejorar las condiciones laborales de los conductores.

Hasta el momento no se informó sobre personas identificadas o detenidas, y se espera que el hecho sea investigado para determinar responsabilidades.

