Los números: Unión pagó caro su falta de efectividad y se quedó sin ilusión en el Clausura

Unión dejó escapar una inmejorable chance en su casa al perder ante Gimnasia y quedar fuera del Clausura. Igual, desde los números, fue demasiado castigo

Unión dejó escapar una oportunidad clave en su casa al perder 2-1 ante Gimnasia , que sepultó sus aspiraciones en el Clausura . Una noche en la que el Tate se mostró picante en el arranque, pero dos golpes en un puñado de minutos lo desacomodaron por completo.

El equipo comenzó mejor, con movilidad, presión alta y generando peligro, pero el Lobo golpeó dos veces antes del cierre del primer tiempo. En el complemento, Unión empujó con decisión, encontró el descuento y arrinconó a su rival, pero no le alcanzó para revertir la historia.

El contraste entre juego y efectividad

Las estadísticas expusieron el desarrollo del partido y reforzaron una sensación conocida: Unión se sintió más cómodo fuera de Santa Fe que en su propio estadio. A pesar del dominio territorial y del volumen ofensivo, volvió a sufrir en su casa. Según los números del encuentro, Unión fue claramente superior en casi todos los rubros, lo que deja sensación a demasiado castigo.

22 remates contra 7 de Gimnasia

8 tiros al arco contra 3

62% de posesión, con manejo absoluto del trámite

7 tiros de esquina contra 3

Incluso en disciplina estuvo más ordenado: apenas 2 amarillas, contra 4 del Lobo.

Números Unión Gimnasia Los números de Unión-Gimnasia.

Pero la gran diferencia estuvo en la puntería. Gimnasia capitalizó casi todo lo que generó y Unión, pese a llegar más y mejor, no logró transformar ese dominio en goles. Esa falta de eficacia terminó definiendo un duelo que podía haber tenido otro destino.

Un golpe que duele más en Unión por el contexto

La derrota profundiza un patrón repetido durante el torneo: Unión hizo mejores presentaciones como visitante que en el 15 de Abril, donde le costó sostener resultados y mantener la solidez defensiva. El Clausura ofrecía una chance inmejorable para meterse en la pelea, pero esta caída, más por la forma que por el resultado, dejó en claro que la efectividad termina siendo el factor decisivo. Y en ese rubro, Unión volvió a quedar en deuda.