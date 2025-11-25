Moretti se negó a declarar y crece la tensión en San Lorenzo

Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

Marcelo Moretti volvió a quedar en el centro de la escena de San Lorenzo luego de negarse a declarar en la causa por presunta administración fraudulenta

25 de noviembre 2025 · 14:48hs
Marcelo Moretti volvió a quedar en el centro de la escena judicial e institucional de San Lorenzo luego de negarse a declarar en la indagatoria prevista por la Justicia nacional en el marco de la causa por presunta administración fraudulenta.

El silencio del presidente azulgrana, que ya había postergado en repetidas oportunidades su comparecencia, profundizó la incertidumbre sobre su futuro y el del club, que atraviesa un clima político cada vez más crítico.

Moretti estaba citado para presentarse este martes a las 12 ante la jueza Laura Graciela Bruniard, quien tiene a cargo la investigación que se abrió tras la difusión de una cámara oculta en la que se lo veía guardando un fajo de dólares en su saco.

Mientras que en un principio el dirigente argumentó públicamente que se trataba de una donación para las divisiones inferiores, su abogado, Gastón Marano, sostuvo luego que el dinero respondía a una deuda personal con la empresaria involucrada.

Las contradicciones enturbiaron aún más un expediente que desde abril arrastra choques de competencia entre la Justicia de Ciudad y la de Nación. En este contexto, la negativa de Moretti a declarar no solo tensiona su situación procesal, sino que también profundiza el estado de acefalía operativa que atraviesa el Ciclón.

Con el futuro institucional en suspenso y la Justicia avanzando paulatinamente, el club de Boedo enfrenta semanas decisivas que podrían redefinir su conducción y su relación con la AFA.

