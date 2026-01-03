Uno Santa Fe | Santa Fe | homicidios

Santa Fe consolida su baja histórica de homicidios: 2024 y 2025, los años menos violentos del siglo

Con un total de 204 crímenes en toda la provincia, los últimos dos años marcan un quiebre en la tendencia de violencia letal. Las autoridades destacan una reducción cercana al 50% en comparación con 2022 y 2023, impulsada por la caída de asesinatos vinculados al crimen organizado.

3 de enero 2026 · 11:39hs
Seguridad: 2024 y 2025

Seguridad: 2024 y 2025, los años con menos homicidios del siglo en la provincia

Con el cierre del año 2025, la provincia de Santa Fe registró un total de 204 homicidios, de acuerdo a información preliminar elaborada en base a los registros policiales del Departamento de Informaciones D2 de la Jefatura de Policía provincial.

De esta manera, 2024 y 2025 se consolidaron como los dos años menos violentos del siglo, ratificando el quiebre de la tendencia ascendente de la violencia letal observada en años anteriores. Estos datos serán ratificados en los próximos días con el informe definitivo del Observatorio de Seguridad Pública que integran el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

LEER MÁS: Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Caída de la violencia

La disminución resulta especialmente significativa al compararse con los valores de 2022 (406 homicidios) y 2023 (399), con descensos del 49,75 % y 48,8 7% respectivamente. Esta evolución positiva se ve acompañada, además, por una reducción sostenida de los heridos por arma de fuego, lo que evidencia una caída estructural de la violencia letal y el impacto concreto de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad.

En ese marco, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Esteban Santantino, señaló que “los hechos violentos de mayor caída en los dos años, tanto en 2024 como en 2025, son aquellos relacionados con la criminalidad organizada y las economías ilegales, y los vinculados al uso de armas de fuego”.

image

Además, el funcionario destacó que “los conflictos personales explican una mayor proporción del total de homicidios, llegando a ser más de la mitad en el departamento La Capital y casi un 25 % en el departamento Rosario, indicadores muy lejanos a lo que teníamos anteriormente”.

Políticas planificadas

Por su parte, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, afirmó que “los resultados son producto de políticas planificadas en base a información, una fuerte y eficiente inversión del gobierno provincial en seguridad, conocimiento del territorio y consolidación del 911 como corazón del sistema de seguridad”.

En esa línea, Coudannes subrayó que “hay un gran avance en materia de recursos para que la Policía esté en la calle cuidando a los vecinos, y una mayor proactividad policial que se observa en la cantidad de identificaciones, secuestro de armas y traslados para averiguación de antecedentes”.

Análisis

Respecto al perfil de las víctimas, durante 2025 el grupo etario de 30 a 39 años concentró el 29,4 % de los homicidios. Asimismo, 9 de cada 10 víctimas fueron varones, y el 69,6 % de los hechos se cometió con armas de fuego, constituyendo el segundo valor más bajo desde 2014.

En cuanto al contexto de los homicidios, a nivel provincial el 42,6 % estuvo vinculado a economías ilegales y organizaciones criminales, mientras que el 36,3% se produjo en el marco de conflictos interpersonales. En Rosario, estos porcentajes fueron del 60,5 % y 23,7 % respectivamente, y en el departamento La Capital se destaca que los conflictos interpersonales representaron el 48,9% de los casos.

Finalmente, se resalta que durante 2025 no se registraron homicidios en los departamentos Caseros, General López, Iriondo, 9 de Julio y San Javier. Asimismo, el departamento Constitución presentó una disminución del 66,7 %, San Lorenzo del 23,1 % y Vera del 50 %. En relación a otros centros urbanos relevantes, Casilda, Villa Constitución, Rufino, Venado Tuerto y Avellaneda no registraron homicidios durante el año, consolidando una mejora sostenida y territorialmente extendida de los indicadores de violencia letal.

homicidios siglo Santa Fe caída
