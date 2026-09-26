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Noche de pánico en el country El Pinar: un delincuente efectuó tiros al suelo y forzó la casa de un vecino

Ocurrió este viernes pasadas las 20:30 sobre calle Las Higueras. El agresor disparó tres veces al suelo tras ser confrontado por una vecina de 41 años. Paralelamente, un residente de calle Los Jazmines constató que habían forzado la puerta trasera de su casa. La PDI analiza cámaras de seguridad para identificar al sospechoso.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de septiembre 2026 · 18:12hs
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Noche de tensión en el club El Pinar de Santo Tomé: un hombre encapuchado efectuó disparos y violentó una vivienda

Noche de tensión en el club El Pinar de Santo Tomé: un hombre encapuchado efectuó disparos y violentó una vivienda

Este viernes, pasadas las 20.30, sobre calle Las Higueras, frente al lote 118 del club El Pinar, en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé, un hombre efectuó tres disparos de arma de fuego contra el piso delante de una mujer de 41 años que vive en el sector. No hubo personas heridas.

La mujer, momentos antes vio pasar por la vereda de su casa a un hombre vestido con ropa oscura y encapuchado. Cuando el desconocido tocó el cerco de alambre tejido de la vivienda, ella le preguntó qué hacía; como respuesta, el hombre sacó un arma de fuego y disparó tres veces al piso. La mujer ingresó asustada a su casa y lo perdió de vista.

LEER MÁS: Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Denuncia al 911

La mujer denunció el hecho a través de la central de emergencias 911, cuyos operadores comisionaron al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé. Al llegar, los oficiales la entrevistaron. Mientras tomaban su testimonio, se presentó un vecino, quien informó que en su vivienda de calle Los Jazmines encontró forzada la cerradura de la puerta del patio trasero, por lo que se presume que ingresaron a la casa.

Hasta ese momento no advirtió el faltante de ningún objeto. Los oficiales realizaron las actuaciones de rigor, que quedaron a cargo de la Subcomisaría 15, y aguardaron la llegada de los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI, y mientras tanto identificaron a testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia privada que tuvieron registrado el suceso a los fines de la identificación del delincuente y con miras a su aprehensión.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que sean identificadas todas las personas que puedan aportar información como testigos entre los vecinos del sector.

Además, el fiscal pidió que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes del hombre encapuchado y de sus trayectos de llegada y de fuga, y que sean secuestradas, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor en el lugar de los disparos y en la cerradura forzada, a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la (PDI).

El Pinar tiros delincuente 911 Santo Tomé
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