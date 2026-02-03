La Liga Profesional de Fútbol confirmó que Andrés Merlos será el árbitro del partido que disputarán Central Córdoba y Unión, este viernes a las 21, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura.
Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión
Andrés Merlos dirigió 23 veces a Unión, con un historial parejo en resultados. Su último antecedente fue la derrota ante Aldosivi en Santa Fe.
Por Ovación
El juez mendocino es un nombre conocido para el conjunto rojiblanco, ya que lo dirigió en 23 oportunidades, con un saldo de ocho victorias, cinco empates y diez derrotas. Dentro de ese registro se incluye una caída por penales en la Copa Argentina.
Un antecedente reciente poco favorable para Unión
El último cruce entre Merlos y Unión fue relativamente cercano en el tiempo. Ocurrió el 3 de octubre de 2025, cuando el Tatengue cayó como local por 2-0 frente a Aldosivi en el estadio 15 de Abril. Aquella noche, el equipo santafesino no logró hacer pie y terminó cediendo tres puntos importantes ante el conjunto marplatense.
Si bien las estadísticas marcan una leve desventaja para Unión bajo su arbitraje, Merlos es considerado un árbitro de experiencia en la máxima categoría y habituado a partidos de alta intensidad.
El partido en Santiago, dentro de la Fecha 4
El encuentro entre Central Córdoba y Unión abrirá la jornada del viernes en la continuidad del certamen. El Tatengue buscará sostener su levantada tras su primera victoria en el torneo, mientras que el Ferroviario intentará hacerse fuerte en casa.
La programación completa de la fecha 4 del Torneo Apertura incluye una agenda cargada entre viernes y lunes, con cruces destacados como River–Tigre, Racing–Argentinos, Huracán–San Lorenzo y Vélez–Boca, entre otros.
Para Unión, más allá de los antecedentes, la clave estará en imponer su juego en Santiago del Estero, con la expectativa de sumar fuera de casa y seguir escalando en la Zona A.
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Bruno Amiconi
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Diego Novelli
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mariano Ascenzi
18.00 Racing – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Agustín Méndez
20.00 River – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Yamil Possi
AVAR: Bryan Ferreyra
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Erik Grunmann
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Javier Mihura
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Jorge Broggi
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Iván Núñez
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Hector Paletta
AVAR: Sebastián Bresba
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Adrián Delbarba
22.15 Vélez – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Javier Delbarba
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Ariel Cruz
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
19.15 Lanús – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Nahuel Viñas
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña