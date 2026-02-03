Uno Santa Fe | Unión | Unión

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

Andrés Merlos dirigió 23 veces a Unión, con un historial parejo en resultados. Su último antecedente fue la derrota ante Aldosivi en Santa Fe.

Ovación

Por Ovación

3 de febrero 2026 · 19:00hs
Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

La Liga Profesional de Fútbol confirmó que Andrés Merlos será el árbitro del partido que disputarán Central Córdoba y Unión, este viernes a las 21, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

LEER MÁS: Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

El juez mendocino es un nombre conocido para el conjunto rojiblanco, ya que lo dirigió en 23 oportunidades, con un saldo de ocho victorias, cinco empates y diez derrotas. Dentro de ese registro se incluye una caída por penales en la Copa Argentina.

Un antecedente reciente poco favorable para Unión

El último cruce entre Merlos y Unión fue relativamente cercano en el tiempo. Ocurrió el 3 de octubre de 2025, cuando el Tatengue cayó como local por 2-0 frente a Aldosivi en el estadio 15 de Abril. Aquella noche, el equipo santafesino no logró hacer pie y terminó cediendo tres puntos importantes ante el conjunto marplatense.

Unión Aldosivi Diego Díaz
Andr&eacute;s Merlos la &uacute;ltima vez que dirigi&oacute; a Uni&oacute;n fue en la derrota como local ante Aldosivi.

Andrés Merlos la última vez que dirigió a Unión fue en la derrota como local ante Aldosivi.

Si bien las estadísticas marcan una leve desventaja para Unión bajo su arbitraje, Merlos es considerado un árbitro de experiencia en la máxima categoría y habituado a partidos de alta intensidad.

El partido en Santiago, dentro de la Fecha 4

El encuentro entre Central Córdoba y Unión abrirá la jornada del viernes en la continuidad del certamen. El Tatengue buscará sostener su levantada tras su primera victoria en el torneo, mientras que el Ferroviario intentará hacerse fuerte en casa.

La programación completa de la fecha 4 del Torneo Apertura incluye una agenda cargada entre viernes y lunes, con cruces destacados como River–Tigre, Racing–Argentinos, Huracán–San Lorenzo y Vélez–Boca, entre otros.

Para Unión, más allá de los antecedentes, la clave estará en imponer su juego en Santiago del Estero, con la expectativa de sumar fuera de casa y seguir escalando en la Zona A.

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Bruno Amiconi

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Diego Novelli

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mariano Ascenzi

18.00 Racing – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Agustín Méndez

LEER MÁS: Facundo Castro, con nuevo interesado: por qué a Colón lo beneficiaría su salida

20.00 River – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Yamil Possi

AVAR: Bryan Ferreyra

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Erik Grunmann

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Javier Mihura

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Jorge Broggi

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Iván Núñez

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Hector Paletta

AVAR: Sebastián Bresba

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Adrián Delbarba

22.15 Vélez – Boca (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Javier Delbarba

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Ariel Cruz

19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martin

19.15 Lanús – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Nahuel Viñas

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

Unión Andrés Merlos Central Córdoba
Noticias relacionadas
la policia de accion tactica detuvo a dos trapitos que amenazaron y le exigieron plata a un joven para cuidar su auto antes del partido de union

La Policía de Acción Táctica detuvo a dos trapitos que amenazaron y le exigieron plata a un joven para "cuidar" su auto antes del partido de Unión

Diego Díaz en pocos minutos marcó un gol y estuvo a punto de marcar un golazo.

Unión ganó, gustó y goleó, dejando buenas sensaciones y nombres para seguir de cerca

La última vez que Unión había ganado 4-0 como local, fue por el Torneo de la Liga 2021.

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganaba 4-0 como local?

el desahogo de tarragona en union: demostramos que somos un equipo fuerte

El desahogo de Tarragona en Unión: "Demostramos que somos un equipo fuerte"

Lo último

Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y trabajos de contención

Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y trabajos de contención

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la Locomotora Oliveras

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la "Locomotora" Oliveras

Último Momento
Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y trabajos de contención

Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y trabajos de contención

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la Locomotora Oliveras

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la "Locomotora" Oliveras

El turismo dejó $107.000 millones en enero y movilizó a 800.000 personas en Santa Fe

El turismo dejó $107.000 millones en enero y movilizó a 800.000 personas en Santa Fe

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Ovación
Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Murió Gladys Erbetta, leyenda del atletismo argentino

Murió Gladys Erbetta, leyenda del atletismo argentino

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la Locomotora Oliveras

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la "Locomotora" Oliveras

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganaba 4-0 como local?

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganaba 4-0 como local?

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño