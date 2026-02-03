¿Cuándo fue la última vez que Unión ganaba 4-0 como local?

Unión goleó a Gimnasia de Mendoza 4-0. Debieron pasar cuatro años y medio, para que el Tate repita este resultado en el 15 de Abril

La última vez que Unión había ganado 4-0 como local, fue por el Torneo de la Liga 2021.

Por la 3ª fecha del Torneo Apertura, Unión sumó su primer triunfo en el 2026 y lo hizo goleando a Gimnasia de Mendoza por 4-0, con goles de Rafael Profini, Marcelo Estigarribia, Diego Díaz y Luciano Paredes en contra.

Y es que n o solo ganó, sino que gustó y goleó, siendo superior de principio a fin. Una actuación convincente para dejar atrás la derrota contra Lanús y recuperar la confianza.

Pero además sirvió para que los hinchas disfruten después de mucho tiempo de un triunfo del Tate en el 15 de Abril y con una ventaja semejante.

De hecho, la última vez que Unión ganó 4-0 en condición de local, los hinchas no podían concurrir a los estadios como consecuencia de la pandemia.

Así las cosas, el último antecedente del Tate goleando 4-0 en el 15 de Abril fue por la 5ª fecha del Torneo de la Liga 2021, cuando el 7 de agosto del 2021 superó 4-0 a San Lorenzo.

Los goles del elenco rojiblanco que dirigía Juan Manuel Azconzábal fueron convertidos por Fernando Márquez, Lucas Esquivel, Cristian Insaurralde y Federico Gattoni en contra de su valla.

Mientras que la última vez que el Tate ganó 4-0 fue por el Torneo Clausura 2025, cuando venció a Instituto como visitante con goles de Mauro Pittón en dos ocasiones, Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez.