Prisión preventiva para los dos menores de 16 y 17 años que golpearon a un chico de 13 atado a una silla y al que sometieron a una brutal golpiza

La atribución delictiva fue hecha durante la audiencia imputativa que se llevó adelante en la mañana de este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Se ventilaron los hechos de la golpiza a un menor de 13 años indefenso y atado a una silla. Los dos menores agresores de 16 y 17 años quedaron en prisión preventiva.

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de febrero 2026 · 19:39hs
Esta mañana de lunes se llevó adelante, en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, ante el juez de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) Estanislao Surraco, con la intervención del fiscal de la Minoridad Carlos Álvarez y un defensor, la audiencia imputativa en la que se realizó la atribución delictiva a dos menores de 16 y 17 años.

Según la acusación, los adolescentes privaron de su libertad a un menor de 13 años, lo ataron de manos y pies y posteriormente lo maniataron a una silla, donde lo sometieron a un castigo brutal, con lesiones y amenazas, en calidad de coautores.

Denuncia y aprehensión

El menor de 13 años logró escaparse y, tal como fue publicado esta mañana de lunes 2 de febrero por UNO Santa Fe, fue en busca de ayuda a una vecina del barrio. La mujer, visiblemente superada por el relato del menor sobre la mortificación sufrida, recurrió a otros vecinos.

Con la identidad de los agresores aportada por la víctima, los lugareños fueron a buscarlos, los aprehendieron y dieron aviso a la central de emergencias 911. Una vez que llegaron oficiales y suboficiales de la Policía de Rosario, los menores fueron entregados a las autoridades.

Los dos aprehendidos fueron identificados y tienen 16 y 17 años. Por las características del hecho, el suceso fue informado de inmediato al fiscal de la Minoridad de Rosario, Carlos Álvarez, quien ordenó que la víctima sea trasladada y acompañada a un centro médico; que los aprehendidos sean alojados en una dependencia para menores; y que se monte una guardia permanente en el inmueble donde ocurrieron los hechos, a los fines de realizar los peritajes criminalísticos de rigor.

Además, personal policial buscó identificar testigos entre los vecinos del barrio y recabar imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Delitos graves

Los delitos imputados a los dos adolescentes de 16 y 17 años son privación ilegítima de la libertad, lesiones dolosas —cometidas con intención— y amenazas, en calidad de coautores.

El juez de la Instrucción Penal Preparatoria, Esteban Surraco, ordenó la prisión preventiva de ambos hasta el próximo 23 de febrero. Hasta el momento no se estableció el motivo de los delitos cometidos contra el menor de 13 años y se investiga si los hechos fueron filmados con teléfonos celulares por los agresores o terceras personas.

