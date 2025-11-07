Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Murió un hombre mientras esperaba el colectivo frente a Ciudad Universitaria

La víctima se descompensó de manera repentina este viernes por la mañana sobre la Ruta 168. Personal del SIES 107 intentó reanimarlo, pero falleció en el lugar.

7 de noviembre 2025 · 08:54hs
El lugar en donde el hombre se descompenso y falleció 

gentileza

El lugar en donde el hombre se descompenso y falleció 

Un hombre murió en las primeras horas de este viernes luego de descompensarse mientras esperaba el colectivo en una garita ubicada sobre la Ruta Nacional 168, frente a la Ciudad Universitaria. El episodio generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar a esa hora.

De acuerdo a la información policial, el hombre se hallaba aguardando el transporte cuando, por causas que aún se investigan, se desvaneció repentinamente y cayó al suelo. Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron al sitio efectivos de la Policía de Santa Fe y personal médico del SIES 107, quienes intentaron realizar maniobras de reanimación, aunque finalmente constataron el fallecimiento.

La zona fue cercada para preservar el lugar, mientras se iniciaron las actuaciones de rigor y se notificó a la Fiscalía en turno. Las causas de la muerte serán determinadas mediante el examen médico forense.

Se aguarda la identificación oficial del fallecido y la confirmación de si contaba con patologías previas que pudieran haber derivado en la descompensación.

hombre Ruta Nacional 168 garita
Noticias relacionadas
Los elementos secuestrados tras la detenciones. 

La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

Intento de femicidio. Prisión preventiva para el hombre que buscó matar a su expareja con una manopla de hierro

Intento de femicidio: le dieron el alta al hombre que intentó asesinar a su expareja con una manopla de hierro

brutal robo de motochorros a una mujer en barrio guadalupe: el momento del ataque

Brutal robo de motochorros a una mujer en barrio Guadalupe: el momento del ataque

tres exjefes policiales detenidos en rosario por el desvio de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Lo último

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Último Momento
Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Un informe de la Fundación Pensar desnuda la resiliencia de la clase media y su transformación

Un informe de la Fundación Pensar desnuda la resiliencia de la clase media y su transformación

La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

Ovación
Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil

Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil

Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

Se completa la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completa la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos

Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos