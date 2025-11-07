Murió un hombre mientras esperaba el colectivo frente a Ciudad Universitaria

La víctima se descompensó de manera repentina este viernes por la mañana sobre la Ruta 168. Personal del SIES 107 intentó reanimarlo, pero falleció en el lugar.

El lugar en donde el hombre se descompenso y falleció

Un hombre murió en las primeras horas de este viernes luego de descompensarse mientras esperaba el colectivo en una garita ubicada sobre la Ruta Nacional 168 , frente a la Ciudad Universitaria . El episodio generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar a esa hora.

De acuerdo a la información policial, el hombre se hallaba aguardando el transporte cuando, por causas que aún se investigan , se desvaneció repentinamente y cayó al suelo. Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron al sitio efectivos de la Policía de Santa Fe y personal médico del SIES 107, quienes intentaron realizar maniobras de reanimación, aunque finalmente constataron el fallecimiento.

La zona fue cercada para preservar el lugar, mientras se iniciaron las actuaciones de rigor y se notificó a la Fiscalía en turno. Las causas de la muerte serán determinadas mediante el examen médico forense.

Se aguarda la identificación oficial del fallecido y la confirmación de si contaba con patologías previas que pudieran haber derivado en la descompensación.