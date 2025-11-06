Intento de femicidio: le dieron el alta al hombre que intentó asesinar a su expareja con una manopla de hierro

El imputado, de 38 años, estaba internado en el hospital Cullen desde el 20 de octubre producto de lesiones que se auto realizó tras el ataque. Continuará el proceso judicial privado de su libertad.

Intento de femicidio. Prisión preventiva para el hombre que buscó matar a su expareja con una manopla de hierro

Este jueves le otorgaron el alta médica al hombre imputado por el intento de femicidio de su expareja con una manopla de hierro y un cuchillo en un departamento de calle Francia 2700. El detenido estuvo internado hace 17 días en el hospital José María Cullen.

El hecho ocurrió el pasado lunes 20 de octubre, en el domicilio de la víctima, ubicado en el microcentro de la ciudad de Santa Fe. Allí, alrededor de las 6.30, la expareja de la mujer, de 38 años y cuyas iniciales son M.S., “la agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo” , explicó el fiscal de la causa, Matías Broggi.

“Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cesara la situación violenta”, señaló el funcionario del MPA. Por otro lado, Broggi precisó que “el imputado luego se dirigió a la zona de cocheras del edificio y se autolesionó en el cuello”.

Debido a las lesiones sufridas, tanto la mujer como su expareja fueron derivados al hospital José María Cullen. La mujer fue dada de alta el mismo día del ataque.

Imputación y prisión preventiva

Finalmente, el hombre de 38 años también fue dado de alta este jueves y transitará el proceso judicial privado de su libertad.

Este martes 4 de noviembre, la Justicia había impuesto la prisión preventiva para la expareja de la víctima. El delito por el cual se lo investiga es el de tentativa de homicidio agravado por femicidio y por la relación de pareja.