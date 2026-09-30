San Justo: la investigaban por un robo y encontraron ocho plantas de marihuana en su casa

La mujer, de 26 años, fue aprehendida durante un allanamiento en avenida 9 de Julio al 3000. Los investigadores recuperaron elementos denunciados como robados y secuestraron ocho plantas de cannabis.

Robo investigado. Allanan vivienda en San Justo y detienen a mujer de 26 años.

Una investigación por un robo derivó en un hallazgo inesperado este miércoles por la mañana en la ciudad de San Justo . Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Distrito San Justo realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre avenida 9 de Julio al 3000 , donde aprehendieron a una mujer de 26 años y recuperaron varios elementos que habían sido denunciados como robados.

El procedimiento fue realizado en el marco de una investigación ordenada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Justo, Daniela Montegrosso .

Durante el operativo, además de los objetos vinculados con la denuncia original, los investigadores encontraron ocho plantas de marihuana de entre 40 y 50 centímetros de altura, por lo que se inició una investigación paralela vinculada con una presunta infracción a la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

La investigación por el robo

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por una víctima que manifestó que, durante su ausencia entre mayo y julio, desconocidos ingresaron a su vivienda luego de cortar un candado y sustrajeron distintos elementos.

En su presentación, la víctima señaló como sospechosa a una mujer identificada con las iniciales W. G. O., de 26 años.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la fiscalía solicitó la realización del allanamiento que finalmente se concretó este miércoles.

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Qué encontraron durante el allanamiento

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares, un equipo de mate completo, un quemador a gas, una campera inflable, un pantalón Adidas y una cocina Escorial.

Según informaron fuentes de la investigación, varios de esos elementos coincidían con los objetos denunciados como sustraídos por la víctima.

Pero el procedimiento tuvo además otro resultado: en el inmueble fueron encontradas ocho plantas de marihuana, de entre 40 y 50 centímetros de altura.

Una segunda investigación por el cultivo de marihuana

A partir de información obtenida durante las tareas investigativas, los pesquisas también habían reunido datos sobre un posible cultivo y comercialización de marihuana.

El hallazgo de las plantas durante el allanamiento derivó así en una segunda línea investigativa, vinculada con una presunta infracción a la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

La existencia de las plantas y su secuestro quedaron incorporados a las actuaciones, mientras la fiscalía deberá determinar su eventual vinculación con una actividad de comercialización.

Cómo continúa la causa

Tras el procedimiento, la PDI comunicó las novedades a la Jefatura de la Policía de Investigaciones y, posteriormente, a la fiscal Daniela Montegrosso.

La representante del MPA dispuso que la mujer aprehendida fuera notificada de la imputación y continuara vinculada a la investigación por la presunta infracción a la Ley de Microtráfico.

En cuanto al expediente por el robo, la atribución delictiva quedó establecida provisoriamente bajo la calificación de robo, mientras continúan las medidas para determinar las responsabilidades correspondientes.

La investigación permanece abierta y las calificaciones son de carácter provisorio, hasta tanto avance el proceso judicial.