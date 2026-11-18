El procedimiento se realizó este miércoles en el marco de la investigación por el crimen de Yazmina Cañón, quien fue encontrada asesinada a puñaladas dentro de una vivienda en Córdoba al 2200. La dueña de la casa y el novio de la víctima habían sido aprehendidos el lunes

Se aprehendió a una tercera persona por el crimen de Yazmina Cañón, hallada asesinada a puñaladas.

Este miércoles, en la ciudad de Santa Fe , pesquisas de la División Homicidios y de la Brigada de Femicidios , ambas dependientes de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, aprehendieron a una tercera persona en el marco de la causa por el femicidio de Yazmina Cañón, de 28 años .

La investigación está a cargo de la fiscal Vivian Galeano , de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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El femicidio de Yazmina Cañón

El crimen de Yazmina Cañón se conoció el lunes 16 de noviembre, cuando efectivos policiales encontraron a la mujer sin vida en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle Córdoba al 2200, en la ciudad de Santa Fe. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Por el hecho, el lunes fueron aprehendidos la dueña de la vivienda y el novio de Cañón. Con el procedimiento realizado este miércoles, ya son tres las personas aprehendidas en el marco de la investigación.

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La escena del crimen

En el lugar trabajaron pesquisas de la Brigada de Femicidios y de la División Homicidios, junto con agentes del área Científica de la PDI y el médico policial.

Los investigadores realizaron las primeras diligencias y secuestraron un cuchillo de cocina y otros elementos de interés para el esclarecimiento del crimen. Además, las fiscales del MPA, Urquiza y Galeano, estuvieron presentes en la escena e impartieron las directivas correspondientes.

La situación de la tercera aprehendida

Tras informar sobre el procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, las autoridades comunicaron la novedad a la fiscal Vivian Galeano.

La funcionaria judicial ordenó que la mujer continuara privada de su libertad, que fuera trasladada a Medicina Legal para una revisión física y que se realizaran las actuaciones correspondientes para su identificación y posterior alojamiento en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria de la causa es homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio).