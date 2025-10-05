Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en la intersección de avenida Cafferata y calle Berutti

Este domingo por la mañana, una mujer de alrededor de 30 años perdió la vida al protagonizar un accidente de tránsito en el barrio General López de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió pasadas las ocho, en la intersección de avenida Cafferata y calle Berutti , cuando la víctima perdió el control de la moto que conducía hacia el este y golpeó su cabeza contra una columna de alumbrado público .

Según relataron testigos, la mujer llevaba el casco colgado en uno de sus brazos al momento del impacto. Inmediatamente, otros motociclistas, ciclistas, automovilistas y vecinos se acercaron a asistirla y dieron aviso a la central de emergencias 911 .

Minutos después llegaron al lugar efectivos de la Subcomisaría 17ª y una ambulancia del SIES 107, con base en el hospital Iturraspe. El médico del servicio revisó a la víctima y constató su fallecimiento en el lugar.

Los agentes policiales preservaron la zona del siniestro y tomaron testimonios de las personas presentes. Además, comenzaron a relevar cámaras de videovigilancia públicas y privadas para intentar establecer las causas que provocaron la pérdida de control del rodado.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I - La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos, que estuvieron a cargo del equipo de la Policía de Investigaciones (PDI), área Científica.

El cuerpo de la víctima fue trasladado para la correspondiente autopsia médico-legal, mientras continúa la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el trágico episodio.