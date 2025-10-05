Uno Santa Fe | Policiales | moto

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en la intersección de avenida Cafferata y calle Berutti

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de octubre 2025 · 13:25hs
Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Este domingo por la mañana, una mujer de alrededor de 30 años perdió la vida al protagonizar un accidente de tránsito en el barrio General López de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió pasadas las ocho, en la intersección de avenida Cafferata y calle Berutti, cuando la víctima perdió el control de la moto que conducía hacia el este y golpeó su cabeza contra una columna de alumbrado público.

Según relataron testigos, la mujer llevaba el casco colgado en uno de sus brazos al momento del impacto. Inmediatamente, otros motociclistas, ciclistas, automovilistas y vecinos se acercaron a asistirla y dieron aviso a la central de emergencias 911.

Minutos después llegaron al lugar efectivos de la Subcomisaría 17ª y una ambulancia del SIES 107, con base en el hospital Iturraspe. El médico del servicio revisó a la víctima y constató su fallecimiento en el lugar.

calle
Fatal. Ocurri&oacute; pasadas las ocho en la intersecci&oacute;n de avenida Cafferata y calle Berutti.

Fatal. Ocurrió pasadas las ocho en la intersección de avenida Cafferata y calle Berutti.

Los agentes policiales preservaron la zona del siniestro y tomaron testimonios de las personas presentes. Además, comenzaron a relevar cámaras de videovigilancia públicas y privadas para intentar establecer las causas que provocaron la pérdida de control del rodado.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I - La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos, que estuvieron a cargo del equipo de la Policía de Investigaciones (PDI), área Científica.

El cuerpo de la víctima fue trasladado para la correspondiente autopsia médico-legal, mientras continúa la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el trágico episodio.

moto columna alumbrado público
Noticias relacionadas
Aprehendieron a diez vendedores de drogas en San Justo en una redada de la PDI por Microtráfico

Desbaratan red de venta de drogas al menudeo en San Justo

El violento choque dejó como saldo a los dos conductores en estado reservado

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

El arma que llevó el alumno a la escuela Pizzarro

Preocupación en la Escuela Pizarro por un arma encontrada en manos de un alumno

Le robaron una camioneta estacionada en Av. Galicia y la encontraron a dos kilómetros

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Lo último

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Último Momento
Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Ovación
Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario