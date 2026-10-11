Policías de Vera aprehendieron al presunto asesino de un matrimonio en Formosa

El doble homicidio de un profesor formoseño y de su mujer sucedió en una estancia denominada La Gran Guardia , en una zona rural distante a 80 kilómetros de la ciudad de Formosa. Policías formoseños alertaron a sus pares santafesinos en Vera.

Ellos realizaron la requisa de un colectivo y aprehendieron al presunto autor del doble asesinato de Carlos Dellagnolo, de 64 años, profesor de Matemática, y su esposa, Olga Capra, de 54.

El operativo tras el homicidio

Este fin de semana en la intersección de la Ruta Nacional 11 y calle Corrientes de la ciudad de Vera en el norte santafesino, oficiales de la Comisaría 1.ª y del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Vera, montaron un operativo de control del tránsito vehicular, detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que viajaba hacia la provincia de Buenos Aires y aprehendieron a un hombre que tenía un pedido de captura activo de la Justicia de Formosa ya que se presume que es el autor de un doble homicidio.

Pedido de captura activo

El pedido de captura fue librado por el Juez de Instrucción y Correccional N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa, a cargo del juez Rubén Antonio Spesot, en la causa por el ataque a balazos ocurrido esa misma mañana en aquella provincia. Durante el procedimiento, los oficiales revisaron las pertenencias del aprehendido y no encontraron armas de fuego.

Custodia policial permanente

Luego lo trasladaron al hospital Regional de Vera, donde los médicos no constataron lesiones ni signos de ebriedad. Además, convocaron a los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI para realizar una prueba destinada a detectar posibles residuos de disparos de arma de fuego.

Doble crimen en La Gran Guardia

El viernes, minutos después de las 7, un hombre ingresó en una estancia de La Gran Guardia, localidad situada a 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Formosa, disparó contra las personas que se encontraban allí y escapó sin llevarse dinero ni objetos de valor. Como consecuencia de los disparos murieron Carlos Dellagnolo, de 64 años, profesor de Matemática, y su esposa, Olga Capra, de 54. Una tercera mujer resultó herida. La Justicia de Formosa todavía no estableció el móvil del ataque, y la ausencia de robo es una de las circunstancias que se investigan.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional XIX Vera de la Policía de Santa Fe PSF, y estos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó que el hombre sigua privado de su libertad, que sea llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en la Jefatura de la Unidad Regional XIX departamento Vera de la Policía de Santa Fe, y que sea puesto a disposición del juzgado formoseño requirente, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves.