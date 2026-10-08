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Cayó por seis estafas con alquileres: estaba en libertad condicional tras cumplir una condena por homicidio

El procedimiento se realizó este jueves y fue el resultado de una investigación iniciada a partir de las denuncias de las víctimas. Los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda ubicada sobre calle Güemes al 4000, donde aprehendieron al hombre investigado. Además, G. E. M. registra una condena firme por homicidio.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de octubre 2026 · 16:21hs
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Estafas reiteradas. Allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre por fraudes inmobiliarios.

Estafas reiteradas. Allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre por fraudes inmobiliarios.

Este jueves, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Güemes al 4000, en barrio Candioti Norte, en el marco de una investigación iniciada a partir de varias denuncias de personas que habrían sido estafadas al intentar alquilar un inmueble.

Durante el procedimiento, los agentes aprehendieron a G. E. M., investigado como presunto autor de estafas reiteradas, y secuestraron dinero, un teléfono celular y documentación de interés para la causa.

Investigación

La investigación realizada por los pesquisas de la PDI Región I determinó que el hombre ofrecía una vivienda en alquiler a través de Facebook. Según la pesquisa, firmaba contratos con los interesados y cobraba sumas de dinero en concepto de adelantos y gastos.

Sin embargo, al momento de concretar la entrega del inmueble, no cumplía con lo acordado ni restituía el dinero recibido.

Elementos probatorios incriminantes

Mediante el análisis de conversaciones, movimientos bancarios y otras tareas investigativas, los pesquisas reunieron elementos que vincularían a G. E. M. con los hechos denunciados.

Además, el hombre registra una condena firme por homicidio y, al momento de su aprehensión, se encontraba bajo el régimen de libertad condicional.

LEER MÁS: Detuvieron al dueño de una agencia de autos en Rosario acusado de estafar a más de 100 personas

Atribución delictiva

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que informó al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Guillermo Persello. El funcionario judicial ordenó que el aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para la revisión médica correspondiente, identificado y alojado en una dependencia de Orden Público de la policía capitalina. La atribución delictiva quedó provisoriamente calificada como estafas reiteradas.

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