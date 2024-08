Robaron y vandalizaron propiedades del intendente de Coronda en la madrugada de este miércoles

Robo en dos propiedades

En diálogo con LT 10, el intendente corondino remarcó: "Tenemos un chico de 17 años que tiene problemas de adicciones y que es un desastre lo que está haciendo en la zona con los robos. En mi caso yo tengo un sereno en la propiedad, quien encontró a este chico en mi casa en una cámara donde tenemos frutillas cometiendo un robo a eso de las 3 de la mañana. El sujeto alcanzó a disparar con un arma de fuego".

"Luego a las 6 de la mañana me llamaron para decirme que me estaban robando otra propiedad que tengo en alquiler, estaba vacío el inmueble. Me reventaron la puerta del frente y me robaron alacenas, mesada, piletas de baño, canillas, me hicieron un desastre", continuó.

Cuando llegó la Policía se encontró a tres individuos a 50 metros de la casa y se los llevaron detenidos.

"Pude recuperar las cosas pero está todo destruido. Lamentablemente al ser menor se lo larga a este chico que está haciendo un desastre. A la madrugada también le robó una moto a un vecino. Es gente que está perdida por la droga y la bebida, además de dos mayores que aprovechan eso y lo involucran para que robe", concluyó Ramírez.