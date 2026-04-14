Uno Santa Fe | Policiales | Santa Fe

Detuvieron en Santa Fe a una mujer acusada de usurpar títulos y ejercer ilegalmente la medicina

El Colegio de Psicólogos de Santa Fe la denunció por promocionarse en redes como profesional sin tener título ni matrícula habilitante.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de abril 2026 · 08:35hs
La mujer fue detenida en el consultorio donde ejercía la medicina sin titulo habilitante

gentileza

La mujer fue detenida en el consultorio donde ejercía la medicina sin titulo habilitante

Como corolario de una investigación policial y judicial, una mujer fue detenida en la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa en la que es la principal investigada por la usurpación de títulos profesionales y el ejercicio ilegal de la medicina.

La investigación fue llevada adelante por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), a partir de una denuncia radicada por el Colegio de Psicólogos de Santa Fe, luego de que una obra social detectara irregularidades en un certificado de matriculación que no pudo ser validado. Esa constatación derivó en que la imputada no contaba con el título profesional habilitante para el ejercicio de la actividad.

Promoción en redes sociales

Como parte de las tareas investigativas, los detectives realizaron patrullajes digitales, relevamientos y análisis de información, logrando determinar que la mujer se promocionaba a través de redes sociales, donde ofrecía servicios vinculados al ejercicio profesional de la psicología, aplicados a la geriatría y también a los acompañamientos terapéuticos de pacientes.

Por disposición de la fiscal interviniente, Rosana Peresin, este martes, en las primeras horas de la mañana, los investigadores llevaron adelante una inspección en un centro de día para adultos mayores de la ciudad, donde la mujer investigada se encontraba desempeñando tareas. En ese lugar procedieron a su aprehensión, con el secuestro de su teléfono celular y una computadora personal.

Atribución delictiva

La novedad del procedimiento fue informada a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que la mujer continúe privada de su libertad, sea debidamente identificada y se le forme causa como presunta autora de los delitos de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina.

• LEER MÁS: Intentaron asesinar a un hombre a balazos en Alto Verde: lucha por su vida en el hospital Cullen

Santa Fe mujer medicina
Noticias relacionadas
El segundo choque en la autopista a Santa Fe involucró a cuatro vehículos

Caos en la autopista Rosario - Santa Fe por un múltiple choque en la ciudad de San Lorenzo

santa fe bajo alerta amarillo: pronostican tormentas fuertes y hasta 80 mm de lluvia

Santa Fe bajo alerta amarillo: pronostican tormentas fuertes y hasta 80 mm de lluvia

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Semana inestable en Santa Fe: anticipan lluvias y descenso de temperatura

Lo último

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Último Momento
Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Ovación
El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Newells, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Newell's, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos