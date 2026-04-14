Detuvieron en Santa Fe a una mujer acusada de usurpar títulos y ejercer ilegalmente la medicina

Como corolario de una investigación policial y judicial , una mujer fue detenida en la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa en la que es la principal investigada por la usurpación de títulos profesionales y el ejercicio ilegal de la medicina .

La investigación fue llevada adelante por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) , a partir de una denuncia radicada por el Colegio de Psicólogos de Santa Fe , luego de que una obra social detectara irregularidades en un certificado de matriculación que no pudo ser validado. Esa constatación derivó en que la imputada no contaba con el título profesional habilitante para el ejercicio de la actividad.

Promoción en redes sociales

Como parte de las tareas investigativas, los detectives realizaron patrullajes digitales, relevamientos y análisis de información, logrando determinar que la mujer se promocionaba a través de redes sociales, donde ofrecía servicios vinculados al ejercicio profesional de la psicología, aplicados a la geriatría y también a los acompañamientos terapéuticos de pacientes.

Por disposición de la fiscal interviniente, Rosana Peresin, este martes, en las primeras horas de la mañana, los investigadores llevaron adelante una inspección en un centro de día para adultos mayores de la ciudad, donde la mujer investigada se encontraba desempeñando tareas. En ese lugar procedieron a su aprehensión, con el secuestro de su teléfono celular y una computadora personal.

Atribución delictiva

La novedad del procedimiento fue informada a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que la mujer continúe privada de su libertad, sea debidamente identificada y se le forme causa como presunta autora de los delitos de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina.

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