Robó un auto, escapó y en la fuga atropelló a dos adolescentes: una de ellas tiene múltiples fracturas

"No se quería morir"

Viviana es la mamá de la chica que aún permanece en el Cullen con varias fracturas y esta mañana dialogó con el Móvil de UNO 106.3 y detalló: "Recibí el llamado de la prima de mi hija, que la vio tirada en la calle para avisarme que había tenido un accidente. Yo aún no sabía qué tan grave era y la llamé para saber cómo estaba. Lo que me decía es que no se quería morir, qué tenía mucho miedo, así que salí rápido para el lugar".

En relación al accidente relató: "Ellas iban caminando, mi hija iba de la compañera y se quedaba ahí porque hoy tenían clases y el auto vino de atrás, ellas terminaron golpeando en el capó, su amiga voló y mi hija quedó debajo del vehículo que la arrastró una cuadra".

"Tiene quebradura expuesta de fémur, quebradura de cadera y en la cara. Está fuera de peligro pero la tienen que operar y colocar clavos", cerró la mamá de la adolescente de 16 años.

• LEER MÁS: El registro de una cámara de videovigilancia demostró que la denuncia sobre el intento de robo de su bebé fue mentira