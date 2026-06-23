El Gobierno de Santa Fe abonará este miércoles 24 de junio el pago correspondiente al programa Asistencia Perfecta a 63.499 trabajadores de la educación que durante mayo no tuvieron inasistencias o registraron solo una falta

Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe

El Gobierno de la provincia de Santa Fe abonará este miércoles 24 de junio el monto correspondiente al programa Asistencia Perfecta a 63.499 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que durante el mes de mayo no registraron ausencias o tuvieron solo una inasistencia.

Del total de beneficiarios, 57.093 trabajadores de la educación no registraron ninguna falta, mientras que 6.406 tuvieron una sola ausencia. La inversión total destinada por la provincia asciende a $7.766.624.801 .

Cuánto cobrarán los beneficiarios de Asistencia Perfecta

Por el mes de mayo, un docente con cargo directivo o de supervisión que no haya tenido ausencias percibirá $210.156.

En tanto, un docente de hasta 352 puntos cobrará $105.077, mientras que un docente con sistema de jornada completa recibirá $157.618.

Además, el incentivo será de $8.758 por hora cátedra de nivel superior y de $7.007 por hora cátedra de otros niveles educativos.

Por otra parte, quienes hayan registrado una sola inasistencia percibirán los siguientes montos:

$105.078 para cargos directivos y de supervisión.

para cargos directivos y de supervisión. $52.539 para docentes de hasta 352 puntos.

para docentes de hasta 352 puntos. $78.809 para docentes con jornada completa.

para docentes con jornada completa. $4.379 por hora cátedra de nivel superior.

por hora cátedra de nivel superior. $3.503 por hora cátedra de otros niveles.

Qué es el programa Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta es un programa que contempla un incentivo económico mensual y otro trimestral destinado a premiar a los docentes que mantienen una asistencia regular a las aulas.

La iniciativa surgió como una política pública del Gobierno provincial orientada a reducir el ausentismo docente y garantizar una mayor continuidad pedagógica en las escuelas santafesinas.

El decreto que dio origen al programa sostiene que "el Estado debe garantizar la igualdad en el acceso a una educación de calidad, impulsando todas las acciones necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación derivada de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier otra índole que puedan restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a acceder a la educación".