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Se despidió de Unión: Rafael Profini viajó este martes con destino a Múnich

Luego de que la dirigencia de Unión concretara la venta de Rafael Profini, el volante emprendió el viaje con destino a Múnich para convertirse en refuerzo del FC Kharkiv de Ucrania

Ovación

Por Ovación

23 de junio 2026 · 12:21hs
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Rafael Profini dejó Unión y este martes viajó con destino a Múnich.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Rafael Profini dejó Unión y este martes viajó con destino a Múnich.

Unión acordó una venta millonaria y a la vez necesaria. A la espera de los números finales se menciona que al Tate le quedarían cerca de 3.000.000 de dólares por transferir el 80% de la ficha de Rafael Profini.

Profini viajó con destino a Múnich

El mediocampista de 24 años se convertirá en refuerzo del FC Kharkiv de Ucrania. Por ello, este martes viajó con destino a Múnich para someterse a la revisión médica.

Y luego de superarla, firmará un contrato por cuatro temporadas. Una vez cumplimentado todos esos pasos, el volante se sumará al plantel que desde el 28 de junio llevará adelante la pretemporada en Austria.

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Recordando que con apenas 22 años y 45 partidos con la camiseta rojiblanca, Profini es protagonista de una operación muy importante en cuanto a los números.

Sin dudas que su consolidación llegó en este 2026, ya que en el Torneo Apertura disputó 16 partidos, anotando un gol y brindando cinco asistencias.

Unión Rafael Profini Múnich
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