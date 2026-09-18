Barrio Brigadier López: una denuncia por robo derivó en una requisa domiciliaria con dos aprehendidos y cuatro armas secuestradas

Una mujer denunció que le habían sustraído dos desmalezadoras y un secarropas y señaló a vecinos del barrio como los presuntos autores. Los policías concurrieron hasta una vivienda, y allí aprehendieron a dos hombres, secuestraron cuatro armas de fuego y recuperaron algo de lo robado

Este viernes, poco antes de las 7 de la mañana , oficiales de Orden Público fueron comisionados hasta Hermano Figueroa al 8300, en su intersección con el pasaje Paucke , en el barrio Brigadier López de la ciudad de Santa Fe , para verificar un robo ya consumado en perjuicio de una vecina del sector.

Al arribar, los agentes entrevistaron a la damnificada , quien manifestó que le habían sustraído dos desmalezadoras y un secarropas . Además, señaló como presuntos autores del robo a vecinos de la zona que, según indicó, son conocidos en el barrio.

Con la información aportada por la mujer y la descripción de los elementos sustraídos, los policías se dirigieron hasta el domicilio señalado. Allí fueron recibidos por la madre de uno de los hombres, quien autorizó el ingreso de los agentes a la vivienda.

Una vez en el interior, los efectivos aprehendieron a dos hombres, identificados como P. M. G. y M. A. A. Durante el procedimiento, secuestraron una de las desmalezadoras denunciadas como sustraídas y posteriormente encontraron cuatro armas de fuego, algunas de ellas de uso civil y otras de fabricación casera, además de cartuchos.

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Intervención de la Fiscalía

Los agentes comunicaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde informaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso que los dos hombres continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para la correspondiente revisión física y posteriormente identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

Además, el fiscal ordenó la identificación de testigos entre los vecinos del sector, junto con la constatación y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona.

También fueron dispuestos los peritajes criminalísticos sobre las armas secuestradas, tareas que quedaron a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

De manera provisoria, la investigación quedó encuadrada en los delitos de robo y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de fabricación casera, mientras continúan las actuaciones para determinar la participación de los aprehendidos en el robo denunciado.