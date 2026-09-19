Monte Vera: aprehendieron a un hombre investigado por una estafa y recuperaron placas fenólicas

El procedimiento fue realizado por oficiales de la Comisaría 20.ª a partir de la denuncia de un comerciante damnificado. La investigación fue desarrollada por orden de la Fiscalía de Flagrancia del MPA.

El hombre denunciado por la estafa a un comerciante en Monte Vera y los elementos recuperados

En las últimas horas, oficiales de la Comisaría 20.ª de Monte Vera realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Los Cedros al 2400 , en el marco de una investigación por una presunta estafa cometida mediante un cheque .

El procedimiento se originó a partir de la denuncia de un comerciante de la zona , propietario de una maderera, quien había denunciado la sustracción de placas fenólicas . A partir de las tareas investigativas, los agentes lograron determinar el domicilio donde se encontraría el principal sospechoso de la maniobra.

Durante el registro del inmueble, los policías secuestraron varias placas fenólicas que habían sido denunciadas como sustraídas y procedieron a la aprehensión de C. A. F., señalado como presunto autor del hecho.

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La aprehensión en Monte Vera

Los investigadores establecieron que la vivienda del principal sospechoso estaba ubicada sobre calle Los Cedros al 2400, en Monte Vera. Con esa información, los oficiales se trasladaron hasta el inmueble, donde identificaron y aprehendieron al hombre.

Posteriormente, C. A. F. fue trasladado a la sede de la Comisaría 20.ª, por razones de jurisdicción, y quedó a disposición de la Justicia.

Según la investigación, la maniobra denunciada habría sido concretada mediante la utilización de un cheque, por lo que la atribución delictiva provisoria establecida para el caso fue la de estafa.

Intervención de la Fiscalía de Flagrancia

Tras el procedimiento, los policías comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se informó lo actuado al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, que fuera trasladado para una revisión médica en Medicina Legal, además de realizar su correcta identificación y posterior alojamiento en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria del hecho quedó establecida como estafa, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de la maniobra denunciada.