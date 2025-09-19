San Lorenzo: un hombre murió tras ser embestido por un tren en un paso a nivel sin barreras

Un Ford Focus fue impactado por una formación del Nuevo Central Argentino en calle Berón de Astrada. Adalberto Orellano, de 54 años, perdió la vida y otras tres personas resultaron ilesas. La Justicia investiga el siniestro ferroviario.

Un hombre murió tras ser embestido por un tren en un paso a nivel sin barreras

Un fatal accidente ferroviario sacudió la tarde de este jueves en la ciudad de San Lorenzo . Pasadas las 17, un automóvil Ford Focus fue embestido por una formación del Nuevo Central Argentino (NCA) en el paso a nivel ubicado sobre calle Berón de Astrada al 1400 , un cruce que carece de barreras de seguridad .

Por la violenta colisión , uno de los ocupantes del vehículo salió despedido por el parabrisas y murió en el acto. La víctima fue identificada como Adalberto Orellano, de 54 años , quien sufrió múltiples traumatismos fatales. En el mismo auto viajaban tres mujeres , que resultaron ilesas pese al impacto.

Intervención policial y médica

Vecinos de la zona alertaron de inmediato al 911. Minutos después arribaron al lugar oficiales del Comando Regional de San Lorenzo y médicos del SIES 107, quienes constataron el fallecimiento de Orellano y asistieron a las otras ocupantes del vehículo.

Investigación judicial

El caso quedó en manos de la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal de Flagrancia ordenó una serie de medidas: verificar la ausencia de barreras en el paso a nivel y relevar posibles imágenes de cámaras de seguridad. Por otro lado se tomaron declaraciones a testigos y se realizaron los peritajes criminalísticos a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

