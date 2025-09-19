Uno Santa Fe | Policiales | San Lorenzo

San Lorenzo: un hombre murió tras ser embestido por un tren en un paso a nivel sin barreras

Un Ford Focus fue impactado por una formación del Nuevo Central Argentino en calle Berón de Astrada. Adalberto Orellano, de 54 años, perdió la vida y otras tres personas resultaron ilesas. La Justicia investiga el siniestro ferroviario.

19 de septiembre 2025 · 08:09hs
Un fatal accidente ferroviario sacudió la tarde de este jueves en la ciudad de San Lorenzo. Pasadas las 17, un automóvil Ford Focus fue embestido por una formación del Nuevo Central Argentino (NCA) en el paso a nivel ubicado sobre calle Berón de Astrada al 1400, un cruce que carece de barreras de seguridad.

La víctima fatal

Por la violenta colisión, uno de los ocupantes del vehículo salió despedido por el parabrisas y murió en el acto. La víctima fue identificada como Adalberto Orellano, de 54 años, quien sufrió múltiples traumatismos fatales. En el mismo auto viajaban tres mujeres, que resultaron ilesas pese al impacto.

Intervención policial y médica

Vecinos de la zona alertaron de inmediato al 911. Minutos después arribaron al lugar oficiales del Comando Regional de San Lorenzo y médicos del SIES 107, quienes constataron el fallecimiento de Orellano y asistieron a las otras ocupantes del vehículo.

Investigación judicial

El caso quedó en manos de la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal de Flagrancia ordenó una serie de medidas: verificar la ausencia de barreras en el paso a nivel y relevar posibles imágenes de cámaras de seguridad. Por otro lado se tomaron declaraciones a testigos y se realizaron los peritajes criminalísticos a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

