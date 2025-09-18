Murió el hombre quemado en el Parque Sur y el caso se podría investigar como un homicidio

La Fiscalía de Homicidios del MPA investiga si el incendio fue intencional. La víctima, de 28 años, había estado internada desde el martes en estado crítico.

El lugar en el Parque del Sur donde se produjo el incendio que ahora esta siendo investigado para saber si fue o no intencional

Nicolás Martín Tonon , de 28 años, falleció este jueves por la mañana en el hospital Cullen tras permanecer internado en estado crítico desde el martes, cuando sufrió graves quemaduras en un hecho ocurrido en el Parque Sur . La Fiscalía de Homicidios investiga si se trató de un ataque intencional .

El martes, poco después del mediodía, Tonon dormía en un precario asentamiento en la barranca del Parque Sur , frente al Centro Cívico , cuando el lugar comenzó a arder . Las llamas lo envolvieron y, en estado desesperado, logró salir corriendo y pedir auxilio en el edificio público. Fue trasladado en ambulancia al hospital Cullen con lesiones de primer y segundo grado en brazos, piernas, tórax y rostro. Pese a los esfuerzos médicos en la Unidad de Terapia Intensiva , murió este jueves a las 9 de la mañana.

Testimonios y sospechas

Mientras el hombre era derivado, policías de Orden Público y de Cuerpos arribaron al lugar del incendio. Testigos relataron que tras el siniestro vieron a dos jóvenes escapar corriendo hacia el sur por la vereda del parque. Esa información es analizada a través del sistema de videovigilancia, que podría ser clave para determinar si se trató de un ataque incendiario y, por lo tanto, de un homicidio.

Cambio de calificación

Tras confirmarse la muerte de Tonon, la Unidad Regional I informó al fiscal de Flagrancia, quien derivó el caso a la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ahora la causa se investiga como un presunto homicidio doloso, en lugar de tentativa, a la espera de las pericias sobre las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

• LEER MÁS: Cayó en Recreo uno de los diez prófugos más buscados de Santa Fe: detuvieron a Ernesto Quintana