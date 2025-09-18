Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Murió el hombre quemado en el Parque Sur y el caso se podría investigar como un homicidio

La Fiscalía de Homicidios del MPA investiga si el incendio fue intencional. La víctima, de 28 años, había estado internada desde el martes en estado crítico.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de septiembre 2025 · 11:43hs
El lugar en el Parque del Sur donde se produjo el incendio que ahora esta siendo investigado para saber si fue o no intencional

gentileza

El lugar en el Parque del Sur donde se produjo el incendio que ahora esta siendo investigado para saber si fue o no intencional

Nicolás Martín Tonon, de 28 años, falleció este jueves por la mañana en el hospital Cullen tras permanecer internado en estado crítico desde el martes, cuando sufrió graves quemaduras en un hecho ocurrido en el Parque Sur. La Fiscalía de Homicidios investiga si se trató de un ataque intencional.

El hecho

El martes, poco después del mediodía, Tonon dormía en un precario asentamiento en la barranca del Parque Sur, frente al Centro Cívico, cuando el lugar comenzó a arder. Las llamas lo envolvieron y, en estado desesperado, logró salir corriendo y pedir auxilio en el edificio público. Fue trasladado en ambulancia al hospital Cullen con lesiones de primer y segundo grado en brazos, piernas, tórax y rostro. Pese a los esfuerzos médicos en la Unidad de Terapia Intensiva, murió este jueves a las 9 de la mañana.

Testimonios y sospechas

Mientras el hombre era derivado, policías de Orden Público y de Cuerpos arribaron al lugar del incendio. Testigos relataron que tras el siniestro vieron a dos jóvenes escapar corriendo hacia el sur por la vereda del parque. Esa información es analizada a través del sistema de videovigilancia, que podría ser clave para determinar si se trató de un ataque incendiario y, por lo tanto, de un homicidio.

Cambio de calificación

Tras confirmarse la muerte de Tonon, la Unidad Regional I informó al fiscal de Flagrancia, quien derivó el caso a la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ahora la causa se investiga como un presunto homicidio doloso, en lugar de tentativa, a la espera de las pericias sobre las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

• LEER MÁS: Cayó en Recreo uno de los diez prófugos más buscados de Santa Fe: detuvieron a Ernesto Quintana

hombre quemado Parque del Sur
Noticias relacionadas
barrio sur: denuncian un intento de abuso sexual dentro de un ascensor en un edificio de oficinas

Barrio Sur: denuncian un intento de abuso sexual dentro de un ascensor en un edificio de oficinas

cayo una pareja violenta en santa fe: el era un evadido de coronda y estaba armado

Cayó una pareja violenta en Santa Fe: él era un evadido de Coronda y estaba armado

cayo en recreo uno de los diez profugos mas buscados de santa fe: detuvieron a ernesto quintana

Cayó en Recreo uno de los diez prófugos más buscados de Santa Fe: detuvieron a Ernesto Quintana

Detenido Santo Tomé

Santo Tomé: detuvieron a un hombre con ocho pedidos de captura por violencia de género y amenazas

Lo último

Un llamado anónimo y una recompensa millonaria permitieron atrapar al prófugo Ernesto Quintana en Recreo

Un llamado anónimo y una recompensa millonaria permitieron atrapar al prófugo Ernesto Quintana en Recreo

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer voltear al Presidente

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer "voltear al Presidente"

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Último Momento
Un llamado anónimo y una recompensa millonaria permitieron atrapar al prófugo Ernesto Quintana en Recreo

Un llamado anónimo y una recompensa millonaria permitieron atrapar al prófugo Ernesto Quintana en Recreo

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer voltear al Presidente

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer "voltear al Presidente"

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación de Carlos Alcaraz

Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación de Carlos Alcaraz

Ovación
El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná