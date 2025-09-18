Uno Santa Fe | Policiales | barrio Sur

Barrio Sur: denuncian un intento de abuso sexual dentro de un ascensor en un edificio de oficinas

El agresor habría ingresado de manera furtiva al inmueble ubicado en calle Sara Faisal y Monseñor Zaspe y sorprendió a la víctima en el ascensor. La rápida reacción de empleados impidió que el ataque se consumara

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de septiembre 2025 · 11:33hs
Un grave episodio sacudió este miércoles al mediodía a Barrio Sur. Una joven denunció haber sido víctima de un intento de abuso sexual dentro del ascensor de un edificio de oficinas situado en la intersección de calle Sara Faisal y Monseñor Zaspe.

De acuerdo con el testimonio de trabajadores que estaban en el lugar, la víctima comenzó a gritar desesperadamente, lo que permitió que varias personas acudieran en su auxilio. “Ella estaba muy shockeada y repetía que la habían querido abusar”, relató un testigo.

Ataque

Según las primeras hipótesis, el agresor habría ingresado al inmueble aprovechando la apertura de la puerta principal y permaneció en planta baja aguardando una oportunidad. Cuando la joven ingresó al ascensor, el atacante lo detuvo en un piso intermedio para concretar el ataque, que finalmente no se consumó.

El hecho ocurrió cerca de las 12.30, en un horario en el que muchas oficinas empiezan a cerrar. Personal policial y de seguridad analizan las cámaras de vigilancia para identificar al sospechoso y establecer cómo logró ingresar al edificio.

barrio Sur abuso sexual ascensor
