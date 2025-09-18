El intento de abuso en Barrio Sur: el video de las cámaras expone al agresor

Las filmaciones de seguridad permiten reconstruir cómo ingresó al edificio y aguardó a su víctima en el ascensor. Vecinos piden reforzar los controles

El intento de abuso sucedió en el interior de un ascensor de un edificio en barrio Sur

Un grave hecho de inseguridad conmocionó este miércoles a Barrio Sur . Cerca de las 12.15, un hombre ingresó a un edificio de oficinas ubicado en Sara Faisal y Monseñor Zaspe y, tras deambular por los pasillos, intentó abusar de una joven en el interior del ascensor.

La víctima fue sorprendida cuando el sujeto, alto y de contextura robusta, se subió con ella al ascensor. Al detener el equipo en un piso intermedio, intentó atacarla. La joven comenzó a gritar desesperadamente, lo que permitió que empleados de diferentes oficinas escucharan y acudieran en su auxilio.

“Gracias a Dios la chica tiene unos pulmones de oro, sus gritos fueron aterradores y todos salimos a ayudarla”, relató un trabajador del lugar. “Primero nos asustamos, pensamos que podía ser otra cosa, pero cuando escuchamos ‘me quisieron abusar’ abrimos y la socorrimos. Llamamos a la policía y bajó medio edificio”, agregó.

El atacante logró escapar corriendo por la escalera, aprovechando que la puerta podía abrirse desde adentro. Las cámaras de seguridad registraron sus movimientos y ya circula su imagen entre vecinos de la zona.

Los ocupantes del inmueble expresaron preocupación y pidieron extremar las medidas de seguridad: “Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Vamos a empezar a bajar a abrir y cerrar la puerta para que nuestros clientes y trabajadores entren con tranquilidad”, señalaron.

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en la identificación del agresor, que continúa prófugo.