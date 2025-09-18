Uno Santa Fe | Policiales | barrio Sur

El intento de abuso en Barrio Sur: el video de las cámaras expone al agresor

Las filmaciones de seguridad permiten reconstruir cómo ingresó al edificio y aguardó a su víctima en el ascensor. Vecinos piden reforzar los controles

Redacción UNO Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

18 de septiembre 2025 · 11:56hs
El intento de abuso sucedió en el interior de un ascensor de un edificio en barrio Sur

captura video

Un grave hecho de inseguridad conmocionó este miércoles a Barrio Sur. Cerca de las 12.15, un hombre ingresó a un edificio de oficinas ubicado en Sara Faisal y Monseñor Zaspe y, tras deambular por los pasillos, intentó abusar de una joven en el interior del ascensor.

La víctima fue sorprendida cuando el sujeto, alto y de contextura robusta, se subió con ella al ascensor. Al detener el equipo en un piso intermedio, intentó atacarla. La joven comenzó a gritar desesperadamente, lo que permitió que empleados de diferentes oficinas escucharan y acudieran en su auxilio.

Gracias a Dios la chica tiene unos pulmones de oro, sus gritos fueron aterradores y todos salimos a ayudarla”, relató un trabajador del lugar. “Primero nos asustamos, pensamos que podía ser otra cosa, pero cuando escuchamos ‘me quisieron abusar’ abrimos y la socorrimos. Llamamos a la policía y bajó medio edificio”, agregó.

El atacante logró escapar corriendo por la escalera, aprovechando que la puerta podía abrirse desde adentro. Las cámaras de seguridad registraron sus movimientos y ya circula su imagen entre vecinos de la zona.

Los ocupantes del inmueble expresaron preocupación y pidieron extremar las medidas de seguridad: “Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Vamos a empezar a bajar a abrir y cerrar la puerta para que nuestros clientes y trabajadores entren con tranquilidad”, señalaron.

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en la identificación del agresor, que continúa prófugo.

