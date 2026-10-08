Uno Santa Fe | Policiales | recompensa

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para quien aporte información acerca del homicidio de Silvia Ciarrocchi ocurrido en 2014 en Wheelwright

8 de octubre 2026 · 13:41hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de Silvia Ciarrocchi

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de Silvia Ciarrocchi

En el marco de una investigación penal que dirige la fiscal del MPA, Ana Belén Stampella, el gobierno de la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 16 millones de pesos para quien aporte información acerca del autor o los autores del homicidio de Silvia Ciarrocchi, cometido el 19 de febrero de 2014 en Wheelwright, departamento General López.

La muerte violenta de la mujer se produjo en horas de la noche del miércoles 19 de febrero de 2014 en el interior de un comercio que funcionaba en su casa en Avenida Rivadavia y Juan B. Justo, de la localidad ubicada a una distancia aproximada de 300 km de la ciudad de Santa Fe.

La recompensa de 16 millones de pesos tiene como objetivo lograr datos útiles, relevantes y decisivos

La recompensa de 16 millones de pesos tiene como objetivo lograr datos útiles, relevantes y decisivos para individualizar al autor o a los autores del delito.

Quien tenga información, debe aportar los datos al correo electrónico [email protected].

La identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.

recompensa Santa Fe MPA investigación homicidio
Noticias relacionadas
Crimen de Roque Zanutigh en San Justo: un preso condenado por drogas sería la clave para esclarecer el asesinato

Crimen de Roque Zanutigh en San Justo: un preso condenado por drogas sería la clave para esclarecer el asesinato

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Policías auxiliaron a un bebé que no podía respirar en una comisaría de Santa Fe

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

El lugar en dónde sucede el desenlace fatal en la ciudad de Santo Tomé 

Tragedia vial y de violencia en Santo Tomé: un testigo presencial reveló detalles del golpe mortal a Bonacci, exdirigente de Colón

Lo último

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: Soy una víctima más

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: "Soy una víctima más"

Carnearon un ternero y robaron conejos de los criaderos de una escuela agrotécnica en Ángel Gallardo

Carnearon un ternero y robaron conejos de los criaderos de una escuela agrotécnica en Ángel Gallardo

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

Último Momento
A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: Soy una víctima más

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: "Soy una víctima más"

Carnearon un ternero y robaron conejos de los criaderos de una escuela agrotécnica en Ángel Gallardo

Carnearon un ternero y robaron conejos de los criaderos de una escuela agrotécnica en Ángel Gallardo

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección y dejó un mensaje que emocionó a todos

Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección y dejó un mensaje que emocionó a todos

Ovación
El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección y dejó un mensaje que emocionó a todos

Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección y dejó un mensaje que emocionó a todos

Colapinto afronta un nuevo desafío en Singapur: Sprint, Gran Premio y todos los horarios de la F1

Colapinto afronta un nuevo desafío en Singapur: Sprint, Gran Premio y todos los horarios de la F1

Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

Scaloni quiere sostener una pieza clave para el nuevo ciclo de la Selección

Scaloni quiere sostener una pieza clave para el nuevo ciclo de la Selección

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe