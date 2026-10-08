Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para quien aporte información acerca del homicidio de Silvia Ciarrocchi ocurrido en 2014 en Wheelwright

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de Silvia Ciarrocchi

En el marco de una investigación penal que dirige la fiscal del MPA, Ana Belén Stampella , el gobierno de la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 16 millones de pesos para quien aporte información acerca del autor o los autores del homicidio de Silvia Ciarrocchi , cometido el 19 de febrero de 2014 en Wheelwright, departamento General López.

La muerte violenta de la mujer se produjo en horas de la noche del miércoles 19 de febrero de 2014 en el interior de un comercio que funcionaba en su casa en Avenida Rivadavia y Juan B. Justo, de la localidad ubicada a una distancia aproximada de 300 km de la ciudad de Santa Fe.

POLICIALES | Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín dlvr.it/TVnb1f https://t.co/TFTx8vW7FB — UNO Santa Fe (@unosantafe) October 5, 2026

La recompensa de 16 millones de pesos tiene como objetivo lograr datos útiles, relevantes y decisivos

La recompensa de 16 millones de pesos tiene como objetivo lograr datos útiles, relevantes y decisivos para individualizar al autor o a los autores del delito.

Quien tenga información, debe aportar los datos al correo electrónico [email protected].

La identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.