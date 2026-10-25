Cayó "Sorongo", el falso policía acusado de cometer violentos robos en viviendas de Santo Tomé

El procedimiento se realizó durante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Vélez Sarsfield al 900, en Santo Tomé. Allí fue aprehendido J. A. G., de 26 años, apodado “Sorongo”, a quien le atribuyen una serie de robos de bicicletas, televisores y un teléfono celular cometidos entre mayo y octubre en la ciudad.

Falso policía. El allanamiento se realizó en el marco de una investigación judicial por denuncias de damnificados.

Este sábado, a las 7, oficiales de la Policía de Santa Fe (PSF) realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Vélez Sarsfield al 900, en el barrio Santo Tomás de Aquino, en la ciudad de Santo Tomé. El procedimiento fue ordenado por el juez García Troiano, en el marco de una investigación dirigida por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Florencia Saravia.

La medida se originó a partir de la denuncia de una mujer, quien relató que, durante la madrugada del viernes, un hombre abrió a patadas la puerta principal de su casa e ingresó al grito de «¡Policía, policía!». Armado con una cuchilla, la amenazó y la retuvo durante un tiempo dentro de la vivienda. Antes de retirarse, le robó una bicicleta Venzo negra y turquesa, rodado 29.

La investigación y el allanamiento estuvieron a cargo de oficiales de la Comisaría 12ª de Santo Tomé, con la colaboración de grupos de irrupción de la Agrupación Cuerpos.

Aprehendido

Durante el allanamiento, los oficiales aprehendieron a J. A. G., de 26 años, domiciliado en la ciudad de Santa Fe. Además, demoraron a H. H. M. M., de 21 años, con domicilio en Santo Tomé, y a G. J. P., un hombre en situación de calle que no pudo precisar su edad ni aportar su número de documento.

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Secuestrado

En una habitación ubicada al fondo de la vivienda allanada, los oficiales encontraron oculto un televisor LCD Samsung de 32 pulgadas, que fue secuestrado. Tras el procedimiento, una mujer de 33 años se presentó en la Comisaría 12ª de Santo Tomé y denunció que, durante la madrugada de este sábado, mientras dormía en su casa, desconocidos rompieron una ventana, ingresaron y le robaron un televisor. Al exhibirle el aparato incautado, lo reconoció como de su propiedad.

Otros robos

A los dos robos investigados se suman otros tres hechos denunciados en Santo Tomé que también le atribuyen al aprehendido. El 19 de mayo, en una vivienda de calle Vélez Sarsfield al 1400, un hombre denunció el robo de una bicicleta SLP roja. El 19 de septiembre, en la misma calle al 700, otro vecino sufrió la sustracción de dos televisores.

El tercer episodio ocurrió este viernes en calle Santa Fe al 2800, donde una mujer denunció que le robaron un teléfono celular Motorola y una bicicleta SLP blanca y negra. Este último hecho fue calificado provisoriamente como robo calificado.

De acuerdo con la investigación, los episodios atribuidos al sospechoso tienen como denominador común el uso de la violencia contra las víctimas.

Atribución delictiva

Los oficiales informaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que comunicó las novedades a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Florencia Saravia. La funcionaria judicial ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera examinado por profesionales de Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público. La calificación legal provisoria del hecho fue robo calificado.