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Unión-Vélez, pendiente de reprogramación: el Clausura tendrá una última fecha atípica

La visita del Papa León XIV a la Argentina obligará a modificar el calendario del fútbol argentino. Unión debe recibir a Vélez por la Zona A.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 12:42hs
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Unión-Vélez, pendiente de reprogramación: el Clausura tendrá una última fecha atípica

Prensa Unión

El cierre de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional tendrá cambios de programación y Unión estará entre los equipos afectados. El Tatengue debe recibir a Vélez en el estadio 15 de Abril, por la última fecha de la Zona A, pero el partido todavía espera la confirmación de día y horario.

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La modificación del cronograma responde a la visita del papa León XIV a la Argentina y a las restricciones previstas para los operativos de seguridad. Según la información difundida, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre. A esa situación se suma el cese de tareas anunciado por el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante este escenario, la última jornada de la fase regular de Primera División deberá disputarse entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. Los días y horarios de los 15 encuentros se conocerán este viernes, una vez finalizada la reunión del Comité de la AFA.

Unión, a la espera de la fecha frente a Vélez

El equipo rojiblanco afrontará un compromiso importante en Santa Fe, con la obligación de conocer cuanto antes la programación para organizar la preparación del encuentro. La definición del calendario también será clave para los demás equipos que todavía buscan asegurar su lugar en los playoffs o mejorar su posición en la tabla.

La última fecha se jugará con todos los partidos concentrados en una ventana de tres días, aunque resta conocer la distribución de los encuentros. En ese marco, Unión aguarda la confirmación oficial para saber cuándo recibirá a Vélez en el 15 de Abril.

También cambian los planes en la Primera Nacional

Las modificaciones no se limitarán a la máxima categoría. La final de la Primera Nacional por el primer ascenso fue reprogramada para el sábado 14 de noviembre, en un estadio que todavía debe confirmarse. Por su parte, el Reducido para definir el segundo ascenso comenzará el domingo 15. La segunda final quedó prevista para el sábado 19 de diciembre.

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De esta manera, la visita papal alterará el calendario de las dos principales categorías del fútbol argentino. Para Unión, la primera certeza llegará este viernes, cuando la AFA comunique la programación de una jornada decisiva para cerrar la fase regular del Clausura.

Unión Vélez Clausura
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