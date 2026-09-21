Aprehendieron a un hombre investigado como presunto autor del robo de dinero y joyas en la casa del jugador de Unión Tarragona

Esta mañana, oficiales de Orden Público y de Cuerpos allanaron una vivienda, realizaron una requisa domiciliaria y finalmente aprehendieron en la calle a E. M. P., de 40 años, quien habría quedado registrado por las cámaras de videovigilancia durante el robo cometido el fin de semana en la casa del futbolista de Unión Cristian Alberto Tarragona.

Esta mañana de lunes, en el barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe, oficiales de Orden Público de las comisarías 3.ª y 9.ª , con la colaboración de oficiales del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC), ejecutaron un allanamiento, una requisa domiciliaria y patrullajes intensivos como corolario de la investigación por el robo cometido el fin de semana en la casa familiar del jugador de Unión Cristian Alberto Tarragona, de 35 años.

En calle San Lorenzo al 5600, oficiales del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre identificado como E. M. P., de 40 años, investigado como presunto autor del robo , según revelarían las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia.

Denuncia

El futbolista se presentó en la Comisaría 9.ª el sábado, cerca de las 21, y denunció que había llegado a su casa alrededor de las 20 y que, al revisar las cámaras de videovigilancia de su propiedad, observó que esa misma mañana, cerca de las 8, un hombre había ingresado a la vivienda y se había llevado dos carteras —una de ellas con 800.000 pesos en efectivo—, una billetera, los documentos de identidad de su esposa y de sus dos hijos, dos anillos de oro, cañas de pescar, ropa, una conservadora y un taladro. Todo el movimiento del intruso quedó registrado por las cámaras de la vivienda.

Investigación

Desde el momento de la denuncia, y una vez informada la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), comenzó la investigación a partir de las imágenes del hombre que habría consumado el robo en la planta baja de la vivienda, mientras su familia descansaba en el primer piso.

El hombre aprehendido fue neutralizado, esposado, trasladado y alojado en un calabozo de la Comisaría 3.ª, de la Estación Policial Centro (EPC).

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la denuncia, la investigación y la aprehensión del principal investigado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del MPA, quien ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que fuera llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, que fuera identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.