Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

El hombre denunció que las mujeres lo durmieron, golpearon en la cabeza y le sustrajeron un auto y electrodomésticos

La tranquilidad de una vivienda en el barrio Villa Setúbal de la ciudad de Santa Fe se quebró este martes cuando un hombre de 61 años denunció haber sido víctima de un violento ardid delictivo. Según relató a la policía, tres mujeres a las que había invitado a su casa lo golpearon en la cabeza y le robaron distintos bienes de valor, entre ellos su automóvil.

El denunciante, identificado como C. P. , contó a los agentes de la Comisaría 5ª que en la tarde del lunes recibió en su domicilio de calle Piedras al 6300 a tres mujeres interesadas en alquilar una vivienda que posee en el mismo predio. Tras mostrársela, las invitó a pasar a su cocina comedor, donde conversaron y consumieron bebidas alcohólicas.

Sin embargo, el encuentro terminó de la peor manera: el hombre aseguró que se quedó dormido y, al despertar, notó que tenía una herida en la cabeza y que varias pertenencias habían desaparecido.

Entre los elementos sustraídos figuran su auto Volkswagen Passat, dos televisores de 32 pulgadas, tres teléfonos celulares y un anafe eléctrico.

El automóvil fue hallado al día siguiente en el sector norte de la capital provincial por oficiales de la policía, quienes lo secuestraron y devolvieron al propietario. No ocurrió lo mismo con los electrodomésticos y los teléfonos, cuyo paradero se desconoce.

Testigos e imágenes

Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda de testigos en la zona y de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas, con el objetivo de identificar a las tres mujeres, conocidas en la jerga policial como “viudas negras”.

El caso fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso un relevamiento del estado de salud del denunciante, la obtención de testimonios y el secuestro de imágenes de videovigilancia.

Hasta el momento, el paradero de las sospechosas y de los objetos robados continúa siendo un misterio.

