Se mudó hace 72 horas y le entraron a robar a metros de la reinaugurada Comisaría 6ª

En diálogo con el Móvil de UNO 106.3 dijo que " estaba durmiendo, todavía no eran las 5 y siento un ruido fuerte, como de la rotura de un vidrio. Me levanté y vi que me habían roto el vidrio de una ventana y estaban barreteando la reja. El delincuente terminó entrando, me amedrento y yo salí corriendo al baño y busqué el celular del trabajo y llamé a la policía, que demoró un rato mientras el delincuente se llevó lo robado, abrió la puerta de casa y se fue"

"Fue horrible el momento porque el delincuente comenzó a empujar la puerta del baño como para meterse porque no se dio cuenta que tenía otro celular. No sabía si me iba a pegar, si me podía matar", relató Ofelia sobre la situación que le tocó vivir y agregó "estaba tapado con un frazada, no se le veía la cara y agitaba el brazo mientras me amenazaba, es por eso que digo que no sabía si tenía o no un arma"

Una vez adentro y frente a elle el ledró comenzó a gritarle para que le diera las cosas. "Me gritaba te vendieron, dame el plasma, la computadora, tablet, mientras yo le decía que no tenía nada que me había mudado acá recién el sábado. Si se llevó mi celular personal"

"Estuve hablando con algunos vecinos y ellos mismo me dijeron que sería un vecino que estuvo detenido y salió hace poco y ya estaba otra vez haciendo lio en el barrio. Otro me dijo que ya le había ido a ofrecer un celular que de seguro podría ser el mío", cerró

