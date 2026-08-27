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Secuestraron un acoplado con pedido de captura en estaba abandonado sobre la banquina en Circunvalación Oeste

Sucedió en las primeras horas de la madrugada de este jueves. Oficiales de la Guardia Provincial constataron que las cubiertas estaban destruidas y montaron una custodia preventiva hasta su remoción con grúa.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de agosto 2026 · 10:50hs
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Secuestraron un acoplado con pedido de captura en estaba abandonado sobre la banquina en Circunvalación Oeste

Esta madrugada de jueves, alrededor de la 1.40, automovilistas que circulaban por la avenida de Circunvalación Oeste, a la altura del Relleno Sanitario, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, advirtieron la presencia de un acoplado sobre la banquina y dieron aviso a la Policía.

Poco después llegaron oficiales de la Guardia Provincial —ex Policía de Seguridad Vial—, dependientes de la Unidad Operativa Regional III Santa Fe, quienes constataron que el vehículo se encontraba estacionado sobre la banquina.

Se trataba de un acoplado marca Schiffer, patente AHF 948. Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los agentes comprobaron que registraba un pedido de secuestro activo por robo desde el 30 de septiembre de 2015, requerido por autoridades judiciales de la provincia de Córdoba.

Custodia preventiva

Durante la inspección, los oficiales constataron que las cubiertas del acoplado estaban destruidas, por lo que se dispuso una custodia preventiva en el lugar durante el resto de la madrugada y hasta la mañana de este jueves.

El vehículo sería removido mediante una grúa, aunque previamente se deberán colocar llantas y cubiertas para permitir su traslado.

Secuestro del acoplado

Los agentes comunicaron la novedad a la Jefatura de la Guardia Provincial, que informó sobre el procedimiento al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A partir del hallazgo del vehículo, se tomó contacto con las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba, debido a que el acoplado presentaba un pedido de secuestro vigente por robo, registrado desde hacía casi once años.

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acoplado secuestro Circunvalación Oeste
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