Tensión en el Fonavi San Jerónimo: denunció una golpiza y al mismo tiempo se registró una balacera

La víctima, de 28 años, presentó lesiones visibles y señaló a su agresor, que continúa prófugo. En la misma zona, vecinos alertaron sobre disparos contra una vivienda.

27 de noviembre 2025 · 15:14hs
Una mujer de 28 años denunció este mediodía en la Subcomisaría 1° del barrio Centenario haber sido víctima de violencia de género. En la sede policial, exhibió lesiones visibles compatibles con una paliza y señaló como agresor a un hombre quien permanece prófugo.

El hecho tuvo lugar en un departamento del segundo piso de la manzana 3 del Fonavi San Jerónimo . Allí se habría producido la agresión que motivó la intervención policial. Agentes de Orden Público y de Cuerpos realizaron la búsqueda del sospechoso, pero hasta el momento no lograron dar con él.

balacera 1

Balacera en la misma zona

Mientras la mujer realizaba la denuncia, vecinos del sector reportaron a la central 911 una balacera contra el frente de una vivienda cercana. Minutos más tarde, personal policial arribó al lugar y detuvo a dos jóvenes que podrían estar vinculados a ese episodio de violencia.

No se registraron heridos y tampoco se secuestraron armas de fuego en el operativo.

Intervención judicial y búsqueda del agresor

La información fue elevada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario dispuso la revisión médica de la víctima y su traslado a Medicina Legal para constatar las lesiones.

Asimismo, ordenó profundizar la búsqueda del hombre denunciado por la agresión física y establecer la relación —si la hubiera— entre la balacera y los dos jóvenes aprehendidos.

