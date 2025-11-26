Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

El operativo se realizó en el cruce de Angélica. El conductor mostró un fuerte nerviosismo y, tras la requisa del vehículo, se incautó una importante cantidad de drogas sintéticas

Este martes, después de las 21, oficiales y suboficiales de la Guardia Provincial —ex Policía de Seguridad Vial— detuvieron la marcha de un Chevrolet Tracker blanco durante un control de Prevención Activa realizado sobre la Ruta Nacional 34 , a la altura del kilómetro 199, en el cruce de Angélica. El vehículo era conducido por R. B. D. , quien viajaba junto a su hija de cinco años.

Los policías advirtieron marcado nerviosismo en el conductor, lo que motivó una requisa más exhaustiva. Tras hacer que el hombre y la niña descendieran, los agentes inspeccionaron el vehículo y hallaron debajo del asiento del conductor una bolsa plástica sellada con sustancias compatibles con drogas de diseño .

Droga secuestrada

Con presencia de testigos y personal especializado de Microtráfico de la PDI Rafaela, se realizaron narcotests que confirmaron la presencia de:

-563 pastillas de éxtasis

-70 troqueles de LSD

-200 gramos de cristal MDMA

-320 gramos de ketamina

-117 mil pesos y 400 dólares

-Tres teléfonos celulares

Todos los elementos fueron inmediatamente secuestrados con cadena de custodia. La niña, en tanto, fue asistida y luego entregada a su madre, quien se hizo presente más tarde.

secuestro

La causa penal

La Guardia Provincial y la PDI comunicaron el procedimiento al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el conductor quedara aprehendido, identificado y imputado por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico Nº 14.239.

También dispuso la entrega de la menor a su madre y la conservación estricta de la cadena de custodia de todos los estupefacientes y elementos secuestrados.

