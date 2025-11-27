Uno Santa Fe | Santa Fe | Policía

Policía y Fiscalía estrenan un 0800 exclusivo: ya no hará falta esperar la orden del fiscal para actuar ante urgencias

Desde el 1° de diciembre, policías y fiscales dejarán de comunicarse por celular y pasarán a un 0800 exclusivo que unifica criterios, reduce discrecionalidad y registra cada paso del proceso.

27 de noviembre 2025 · 17:01hs
La Provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pondrán en marcha este 1° de diciembre un nuevo sistema unificado de comunicación entre fuerzas policiales y fiscalías, una transformación que apunta a ordenar las intervenciones en flagrancia, reducir discrecionalidad y garantizar trazabilidad total en cada actuación.

El dispositivo integrará el Sistema de Consultas Centralizadas de Flagrancia y Turnos del MPA, la Mesa de Enlace PDI–911 y todas las fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad.

A partir de su entrada en vigencia, toda consulta policial deberá pasar por una línea 0800 MPA de uso exclusivo, donde operadores especializados clasificarán el caso y derivarán al fiscal únicamente cuando resulte imprescindible.

“De dos humanos a dos instituciones”

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, definió el cambio como un quiebre en el funcionamiento actual:

“Hoy la relación es entre dos humanos: un policía en calle y un fiscal al que se llama por celular. Eso da lugar a malentendidos y a un esquema difícil de ordenar. Vamos a pasar a un sistema donde se contactan dos instituciones, dos sistemas”, afirmó.

También confirmó la fecha de activación: “El nuevo sistema se pondrá en funcionamiento el primero de diciembre, a las cero horas”.

Cococcioni explicó que el modelo incorpora acciones protocolizadas que los agentes podrán ejecutar sin depender de una indicación telefónica directa:

“Firmamos el primer protocolo que establece cómo actuar en flagrancia. El policía ya no deberá esperar la indicación del fiscal para iniciar medidas urgentes”, afirmó

Agregó que se realizaron capacitaciones conjuntas entre fiscales, operadores del MPA, PDI y policías de calle, para garantizar que la puesta en marcha se dé “sin margen de improvisación”.

Cómo funcionará el 0800 MPA

El canal 0800 —exclusivo para fuerzas policiales— será la vía unificada para todas las consultas iniciales. Allí, operadores entrenados:

  • Clasificarán el tipo de requerimiento

  • Aplicarán respuestas estandarizadas del Código Procesal Penal

  • Elevarán la consulta al fiscal sólo si es indispensable

La fiscal General, María Cecilia Vranicich, detalló que “todas las consultas de turnos, en flagrancia o especiales, van a ser centralizadas a través de la oficina del 0800 MPA. Al fiscal le llegará sólo la consulta imprescindible”.

Explicó que el sistema reducirá la saturación funcional y ordenará el flujo de información: “Cada operador tendrá directivas estandarizadas según el tipo de consulta”.

Además aclaró un punto clave y es que “este 0800 MPA es únicamente para fuerzas policiales, no para la ciudadanía”.

Todo quedará registrado: trazabilidad total

Cada comunicación quedará grabada, registrada e incorporada al sistema digital del MPA, lo que permitirá reconstruir de forma auditable:

  • tiempos de respuesta

  • secuencia de decisiones

  • actuación de policías y fiscales

Vranicich remarcó la importancia estructural de este punto. “Cada llamada queda registrada y grabada y se inscribe digitalmente en nuestro sistema. Permite transparencia y rendición de cuentas tanto del policía que consulta como del fiscal que responde”.

Con esta trazabilidad completa, el dispositivo apunta a reducir discrecionalidad en el primer contacto, fortalecer la transparencia institucional y brindar soporte probatorio para controles posteriores y revisiones judiciales.

