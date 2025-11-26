"Give me your force y X-Men": las pastillas del operativo donde incautaron más de 500 dosis de éxtasis

Uno Santa Fe | Policiales | pastilla

Ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, en Angélica, cuando un control de la Guardia Provincial detectó irregularidades en una camioneta Chevrolet Tracker blanca que circulaba por el corredor vial.

Redacción UNO Santa Fe

26 de noviembre 2025 · 19:13hs
La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe concretó este miércoles uno de los procedimientos más relevantes del último tiempo en materia de narcotráfico en rutas.

Ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, en Angélica, cuando un control de la Guardia Provincial detectó irregularidades en una camioneta Chevrolet Tracker blanca que circulaba por el corredor vial.

El conductor —identificado como B.D.R., de 30 años, domiciliado en Paraná— mostró un marcado nerviosismo al exhibir la documentación del vehículo.

Esa actitud motivó una inspección más exhaustiva. Al revisar el interior, los agentes advirtieron que el tapizado del asiento del conductor estaba parcialmente desprendido. Allí encontraron una bolsa plástica que el propio hombre reconoció como contenedora de pastillas de éxtasis.

El hallazgo fue apenas el comienzo. Minutos después, y frente a los efectivos, el sospechoso extrajo otras dos bolsas ocultas bajo el torpedo. En la requisa personal, además, se le secuestró un troquel de LSD en uno de sus bolsillos.

Ante la magnitud del descubrimiento, se convocó a testigos civiles y se dio intervención al fiscal federal Pablo Michelletti, quien ordenó la llegada del equipo especializado de la División Microtráfico de la PDI Rafaela.

Drogas sintéticas, dinero y celulares

Los investigadores profundizaron el registro del vehículo. El resultado fue contundente:

  • 563 dosis de éxtasis,

  • 70 dosis de LSD,

  • 320 gramos de ketamina,

  • 215 gramos de cristal,

  • $127.200 y 400 dólares,

  • dos teléfonos iPhone y un Motorola sin uso.

El material incautado fue trasladado a la base de la PDI. Las pruebas orientativas confirmaron la presencia de éxtasis, LSD y cristal, mientras que la ketamina quedó sujeta a un análisis específico debido a la falta del reactivo correspondiente.

Las pastillas: “Give me your force”, “Your Force” y “X-Men”

Entre los elementos secuestrados, llamó la atención el diseño y el nombre de algunas pastillas de éxtasis, una marca habitual en el mercado de drogas sintéticas.

Los investigadores identificaron comprimidos con inscripciones como:

  • “Give me your force” (“Dame tu fuerza”),

  • “Your Force” (“Tu fuerza”),

  • “X-Men”, en referencia al popular cómic y a una línea de pastillas que circula desde hace años en la escena electrónica.

Para los especialistas, estos nombres funcionan como sello comercial: buscan asociar la droga con potencia, energía o experiencias “superpoderosas”, un recurso de marketing que prolifera en el mercado ilegal para diferenciar productos y fidelizar consumidores.

Las imágenes del procedimiento —donde pueden observarse los colores, logos y formas de las pastillas— refuerzan la magnitud del cargamento y su destino probable hacia fiestas, eventos y circuitos recreativos.

La hija del detenido, entre los datos más sensibles del operativo

Otro punto que llamó la atención fue que el detenido viajaba acompañado por su hija de cuatro años. La menor fue inmediatamente resguardada y entregada a su madre mediante acta formal, garantizando su protección.

Tras cumplirse las medidas judiciales, el hombre quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V, imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, artículo 5 inciso C, por presunta tenencia de drogas con fines de comercialización.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron que el operativo se enmarca en una política sostenida de persecución criminal, con especial foco en el microtráfico en rutas y accesos estratégicos.

