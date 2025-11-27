Unión evalúa sancionar a Jerónimo Dómina por viajar a España para cerrar su pase al Cádiz

Los dirigentes de Unión estarían evaluando sancionar económicamente a Jerónimo Dómina, quien viajó sin autorización para firmar en Cádiz.

En medio de un contexto delicado y a pocas semanas de que expire su contrato, Jerónimo Dómina volvió a quedar en el foco de la dirigencia de Unión . El joven delantero, cuyo vínculo con el club finaliza el 31 de diciembre, habría viajado a España sin autorización para avanzar en los pasos previos a su incorporación al Cádiz CF como jugador libre, lo que llevó a los dirigentes a analizar una sanción económica.

Según trascendió, Dómina fue visto saliendo tras realizarse la revisación médica, y se menciona que ya habría firmado un precontrato con la entidad española. Unión percibirá aproximadamente 400.000 euros como compensación por su salida, cifra vinculada a los mecanismos de formación, pese a que el delantero partirá sin renovar.

Cádiz pisa fuerte y se queda con la promesa tatengue

Tal como publicó el medio español Marca, el Cádiz CF ejecutó su primer movimiento rumbo al mercado invernal al asegurarse el fichaje de Dómina, de 20 años, considerado una de las proyecciones más interesantes del fútbol argentino. El acuerdo, que se oficializará en el próximo período de inscripciones, se concretó mediante negociaciones lideradas por el grupo empresarial JWsports, el mismo que tuvo incidencia en la llegada de Matías Almeyda al Sevilla FC.

Dómina arribará con un contrato por cuatro años y medio, favorecido por un cambio de agencia de representación que resultó determinante para destrabar su desembarco en el fútbol español.

Alta competencia internacional por su fichaje

Diversas fuentes cercanas al jugador aseguraron que la disputa por su contratación fue intensa. Desde Estados Unidos, el Nashville de la MLS mostró fuerte interés; en el plano local, Tigre lo seguía de cerca. También hubo propuestas desde Burgos y Real Valladolid en España, además de sondeos provenientes de México e Inglaterra. Finalmente, la estructura operativa de JWsports y la apuesta concreta del Cádiz inclinaron la balanza.

Dómina no disputa un partido oficial desde julio. Tras decidir no renovar su contrato con Unión, fue apartado de la dinámica competitiva, aunque continuó entrenando. Pese a ello, su edad, proyección y talento lo mantuvieron en el radar de múltiples clubes.

El impacto en Unión: entre lo económico y lo institucional

La partida del jugador genera un doble efecto en Unión. Desde lo financiero, la suma cercana a 400.000 euros aliviará parcialmente la situación económica, aunque está lejos de compensar la pérdida deportiva de una de las mayores promesas surgidas del club en los últimos años.

En lo institucional, el gesto de viajar sin autorización provocó malestar interno, y la dirigencia analiza una sanción económica ejemplificadora, entendiendo que se vulneraron normas contractuales vigentes.

LEER MÁS: ¿Es Madelón el técnico para dar el salto que Unión necesita?

Mientras el Cádiz se asegura un refuerzo estratégico con proyección europea, Unión afronta una situación incómoda: deja ir a un jugador formado en casa, prácticamente sin retorno deportivo, y en medio de una situación que podría marcar precedentes de gestión.

La sensación es clara: Dómina ya piensa en España, mientras Unión busca cómo responder sin perder autoridad en la transición final de su vínculo. El tiempo dirá si la apuesta del Cádiz tiene recompensa… y si en Santa Fe logran capitalizar la salida de una promesa que partió antes de explotar.