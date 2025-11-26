Incineraron en Santa Fe el mayor secuestro de marihuana del año: más de 500 kilos incautados en un operativo por un homicidio

La Provincia y Gendarmería Nacional incineraron el material secuestrado por la PDI durante los allanamientos por el homicidio de Walter Paglia. La droga había sido encontrada en una vivienda de Europa 8400 y constituye el mayor decomiso del año.

El Gobierno provincial y Gendarmería Nacional incineraron este miércoles más de 500 kilos de marihuana , en el marco de un procedimiento realizado en el Crematorio Municipal de la ciudad de Santa Fe .

Se trata del cargamento de droga más grande incautado en lo que va del año, hallado por la Policía de Investigaciones (PDI) durante un operativo vinculado a la investigación por el homicidio de Walter Paglia .

La coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, supervisó la quema del material estupefaciente y remarcó que la incineración se enmarca en las acciones del Ministerio de Justicia y Seguridad. “Dentro de las actividades del plan del Ministerio, y bajo las directrices del ministro Pablo Cococcioni y del gobernador, se produjo la quema de material estupefaciente, producto de unos allanamientos realizados por la PDI dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe”, explicó.

Carrizo destacó que los más de 500 kilos de marihuana incautados constituyeron “el mayor secuestro en lo que va del año”.

Hallazgo en un allanamiento por homicidio

La droga había sido secuestrada en el marco de una serie de operativos ordenados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, en la investigación por el asesinato de Paglia.

“El 13 de junio se produce el homicidio de Walter Paglia, y bajo las órdenes del fiscal Marchi se realizan una gran cantidad de allanamientos. En la búsqueda del homicida, el día 19 de julio se allana un domicilio en calle Europa 8400, donde se produce el hallazgo de 714 panes de material estupefaciente, un total aproximado de 512 kilos de marihuana”, detalló Carrizo.

Procedimiento conjunto con Nación

Debido al volumen de la droga secuestrada, la causa pasó a la Fiscalía Federal, y la incineración se realizó de manera conjunta con Gendarmería Nacional.

“Se trabaja conjuntamente con Gendarmería ya que, luego del allanamiento y debido al volumen del material secuestrado, el procedimiento pasó a la Justicia Federal”, añadió la coordinadora de la PDI.

También participaron del operativo la subdirectora de la PDI, Eva Cainelli, y el jefe de la Región 1 de la PDI, Claudio Silva, quienes acompañaron la destrucción del cargamento.