Un incendio en Bº Guadalupe afectó a un hogar de menores: el humo obligó a evacuar a los niños del Hogar Estrada

Este miércoles por la noche, un incendio en una casa abandonada en el barrio Guadalupe , generó una noche de tensión y temor para los residentes de la zona, especialmente en el Hogar Estrada, lindero a la propiedad afectada.

A pesar de los esfuerzos, el fuego, que ya había sido sofocado horas antes, se reavivó durante la noche, poniendo en riesgo a los menores del hogar.

Rescate y atención a los menores

El fuego se desató en una vivienda desocupada en la intersección de Padre Genesio y Avenida Almirante Brown. El humo, intenso y denso, invadió las instalaciones del Hogar Estrada, lo que activó el alerta. Ante esta situación, cuatro ambulancias del 107 acudieron de inmediato para asistir a los niños y adolescentes, a quienes se les realizó un chequeo médico completo.

Vanina Orlando, directora del hogar, relató la situación: “Se incendió la casa lindante esta mañana, los bomberos lo apagaron y ahora volvió a prenderse fuego“. La directora confirmó que “todos los chicos fueron atendidos y están bien, pero algunos tienen miedo“.

La directora del hogar, además de agradecer la rápida respuesta de los equipos de emergencia, hizo un llamado a las autoridades para prevenir futuros incidentes. “Pedimos que alguien se quede patrullando a la noche“, expresó, destacando la necesidad de mayor seguridad en la zona para evitar que un evento similar vuelva a poner en peligro a los menores a su cargo.