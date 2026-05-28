Condenaron a dos jefes policiales por liberar zonas para delincuentes en Santa Fe, Recreo y Arroyo Leyes

Se trata de Gabriel Lemos y Leonel Almada, quienes recibieron penas de hasta 6 años y 8 meses de prisión efectiva. La Unidad de Delitos Complejos demostró que los jefes policiales aportaban patrulleros, handies y uniformes, y usaban sus cargos para evitar que otros uniformados descubrieran los asaltos en la región.

Dos jefes policiales fueron condenados por integrar una asociación ilícita que se dedicaba a cometer robos en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. Uno de ellos es Gabriel Ernesto Lemos, quien tiene 44 años y recibió una pena de seis años y ocho meses de prisión. El otro hombre es Leonel Alejandro Almada, de 50 años, a quien se le impusieron cinco años y seis meses de prisión.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1. Intervinieron el fiscal Ezequiel Hernández –quien representó al MPA ante la magistrada– y la fiscal María Laura Urquiza.

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El funcionario del MPA puntualizó que “en el marco de este legajo penal, ya fueron condenadas por la comisión de robos y la participación en la asociación ilícita otras cinco personas, una de las cuáles era policía”. A su vez, mencionó que “además están imputados otros dos miembros de la fuerza de seguridad y tres civiles involucrados, quienes serán juzgados en un debate oral y público”.

Grupo delictivo organizado

Hernández afirmó que “entre noviembre de 2020 y marzo de 2023, Lemos y Almada integraron un grupo estable, permanente y organizado que tenía como fin cometer delitos contra la propiedad”. En tal sentido, precisó que “la banda concretó ilícitos en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, en la ruta provincial número 1 (jurisdicción de Los Zapallos) y en el kilómetro 482 de la ruta nacional 11 (jurisdicción de Recreo)”.

El fiscal subrayó que “la organización criminal tenía una estructura cooperativa”, y explicó que “sus miembros aportaban información acerca de potenciales víctimas y riesgos, así como vehículos, herramientas, uniformes policiales, armas, teléfonos celulares”. Según indicó, “a partir de acciones coordinadas, el grupo se apoderó ilegítimamente de dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares y otros bienes de valor”.

Asimismo, el representante del MPA señaló que “tanto Lemos como Almada participaron en la planificación de un robo que la banda llevó a cabo en una casa en agosto de 2021, cuando ambos se desempeñaban como comisarios”. Al respecto, relató que “a partir de lo acordado previamente, otros integrantes del grupo amenazaron con un arma de fuego a dos personas y les sustrajeron diferentes pertenencias”, y agregó que “el condenado de 50 años brindó apoyo a los autores materiales desde un móvil policial que estaba estacionado a pocos metros del lugar”.

En tanto, Hernández manifestó que “Lemos también planificó un robo cometido en marzo de 2022 en otro domicilio”, y añadió que “al momento del hecho, asistió a distancia a los miembros de la asociación ilícita que interceptaron a las víctimas”. Especificó que “desde la dependencia policial que tenía a su cargo, se encargó de que otros uniformados no advirtieran lo que sucedía”.

Delitos

Lemos fue condenado como organizador de una asociación ilícita; coautor de robo calificado (por haber sido cometido en poblado, en banda y con la utilización de armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, y por ser miembro de una fuerza policial), y partícipe necesario de robo calificado (por haber sido en despoblado y en banda y por tratarse de un policía).

Por su parte, Almada recibió la pena como miembro de asociación ilícita y coautor de robo calificado (por haber sido cometido en poblado y en banda, con un arma de fuego, cuya aptitud no pudo ser acreditada, y por integrar una fuerza policial).