Santo Tomé: un joven golpeó con una barreta a un ladrón en el patio de su casa y ahora está detenido

El presunto delincuente sufrió un traumatismo de cráneo severo y pelea por su vida en el hospital Cullen. El dueño de casa, de 37 años, fue aprehendido mientras se define su situación procesal.

Juan Trento

3 de marzo 2026 · 19:03hs
Un violento episodio de inseguridad y justicia por mano propia sacudió la madrugada de este martes en la ciudad de Santo Tomé. Bajo una intensa lluvia, alrededor de las 4:30, un delincuente ingresó a una vivienda de calle Zavalla al 1.400 con intenciones de robo, pero fue interceptado por el morador, quien lo atacó con una herramienta de hierro.

El sospechoso, que aún no fue identificado, recibió un violento golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en el acto. Tras el enfrentamiento, el propietario de 37 años le pidió a su madre que llamara a la policía, quienes al llegar se encontraron con el cuadro de gravedad y procedieron a la aprehensión preventiva del agresor.

Estado crítico y cirugía de urgencia

El herido fue asistido inicialmente por un médico del SIES 107 y trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen. Debido a la gravedad del traumatismo de cráneo, el paciente fue intubado y, cerca de las 11:00 de la mañana, ingresó al quirófano central para ser operado. Su estado es crítico y se debate entre la vida y la muerte.

En diálogo con la prensa, la madre del hombre detenido relató los momentos de tensión: "Mi hijo me gritó: 'Mamá, llamá a la policía urgente'. Nos quisieron robar el motor del bombeador y ya se habían llevado las canillas. Antes, ese mismo hombre había robado en otra casa", explicó la mujer.

Además, confirmó que el golpe fue propinado con una barreta de hierro en el patio interno de la propiedad, donde se encuentra la bomba de agua.

Situación judicial: ¿Legítima defensa o exceso?

El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que deberá determinar si el accionar del propietario encuadra en la figura de legítima defensa o si hubo un exceso, dada la gravedad de las lesiones provocadas.

Por el momento, el fiscal ordenó que el dueño de casa continúe privado de su libertad y sea identificado formalmente. El avance de la causa dependerá, en gran medida, de la evolución del estado de salud del herido y de los peritajes realizados en la escena del hecho.

