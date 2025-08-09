Uno Santa Fe | Policiales | vuelco

Tres heridos tras un violento vuelco en Ruta Provincial N° 6 a la altura de Gessler

Los tres ocupantes resultaron heridos y fueron hospitalizados. Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la gravedad de las lesiones.

9 de agosto 2025 · 10:05hs
Un violento vuelco ocurrido este sábado alrededor de las 6:30 de la mañana sobre la Ruta Provincial N° 6, a la altura del puente Colastiné (jurisdicción de Gessler), dejando como saldo a tres personas heridas que fueron hospitalizadas.

El hecho involucró a un automóvil Citroën C4 que, por causas que aún se investigan, perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

El vehículo era conducido por un hombre de 44 años, oriundo de Santo Tomé y miembro activo del Comando Radioeléctrico de esa ciudad. Viajaba acompañado por dos jóvenes, de 26 y 19 años, también domiciliados en la vecina ciudad.

Las tres personas heridas permanecen en observación

Los tres ocupantes resultaron heridos y fueron derivados al Hospital Suchón de San Carlos Centro, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias médicas y bomberos, quienes brindaron asistencia inmediata y colaboraron en el control del tránsito, que fue interrumpido de forma momentánea.

Las pericias para determinar las causas del siniestro continúan, mientras se recuerda a los automovilistas la importancia de circular con precaución, especialmente en zonas de puentes y calzadas resbaladizas.

vuelco automóvil heridas
