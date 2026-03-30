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Un alumno abrió fuego en una escuela de San Cristóbal: un estudiante de 13 años murió y hay varios heridos

El atacante, un adolescente de 15 años que cursa primer año en la Escuela Normal Mariano Moreno , ingresó al edificio con un arma de fuego

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de marzo 2026 · 08:28hs
La Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal donde sucedió el hecho

gentileza

La Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal donde sucedió el hecho
La escuela Normal de San Cristóbal 

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La escuela Normal de San Cristóbal 

Un episodio de violencia extrema sacudió esta mañana a la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno de primer año ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante de 13 años perdió la vida y otros alumnos resultaron heridos.

El hecho ocurrió en la institución ubicada en J. M. Bullo 1402 durante los primeros minutos de la jornada escolar. De acuerdo con fuentes locales, el agresor —identificado como un adolescente de 15 años— era alumno del propio establecimiento. La confirmación de su edad y condición de estudiante llegó con el correr de las horas, luego de la conmoción inicial.

video escuela San cristobal

Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal.

Disparos

Las escenas que se vivieron dentro y fuera del colegio fueron de extrema desesperación. Docentes, estudiantes y familiares que aguardaban en los alrededores se enfrentaron a un operativo policial y de emergencias de gran envergadura desplegado de manera inmediata tras los disparos.

Las autoridades trabajan para establecer de qué manera el menor logró ingresar al establecimiento con el arma, reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar el estado de salud de los heridos. En paralelo, avanzan las actuaciones judiciales y periciales a cargo de la justicia provincial.

El ataque generó una profunda conmoción no solo en la comunidad educativa sino en toda la ciudad cabecera del departamento San Cristóbal, que este lunes enfrenta uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

AMPLIAREMOS...

alumno San Cristóbal años
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