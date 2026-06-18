Un camionero esquivó a un perro, perdió el control y terminó contra el guardarraíl en la ruta 168

El conductor, identificado como R. O., de 26 años y oriundo de Roque Sáenz Peña (Chaco), no sufrió heridas y rechazó la asistencia médica

Esta madrugada de jueves, después de las 6.30, y por causas que son materia de investigación policial , se produjo un accidente de tránsito sobre la ruta 168 , en sentido ascendente, cuando un camionero perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra el guardarraíl de la calzada.

El alerta de los automovilistas que transitaban por la zona a los operadores de la central de emergencias 911 motivó la intervención de oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe (PSF) , que constataron los daños materiales ocasionados por el siniestro.

Maniobra para evitar atropellar a un perro

El conductor fue identificado como R. O., de 26 años, domiciliado en el barrio San Martín de la ciudad de Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco. Según manifestó a los oficiales que actuaron en el procedimiento, mientras circulaba por la ruta al mando de un camión Scania G360, con chasis, acoplado y sin carga, un perro se atravesó repentinamente sobre la calzada.

Al esquivar al animal, realizó una maniobra brusca que provocó la pérdida del control del vehículo y el posterior impacto contra el guardarraíl. Como consecuencia de la colisión, el camión sufrió importantes daños en la parte frontal.

Sin lesionados y operativo de control

Los oficiales consultaron al conductor sobre la necesidad de recibir asistencia médica, aunque el hombre manifestó que se encontraba en buenas condiciones físicas y rechazó la atención sanitaria. De este modo, el accidente dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas heridas.

Oficiales policiales permanecerán en el lugar hasta que el camión sea removido por una grúa, en atención a evitar nuevos accidentes, con el agravante de las adversas condiciones meteorológicas y el pavimento húmedo por lluvia.