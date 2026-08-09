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Ferro sigue arriba, Morón no le pierde pisada y Godoy Cruz se mantiene en la pelea

La fecha 24 de la Zona A de la Primera Nacional dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla. Ferro Carril Oeste volvió a ganar y sostuvo su ventaja como líder, mientras que Deportivo Morón goleó y continúa como escolta. Godoy Cruz, en tanto, ratificó su gran momento y se acercó a los puestos de vanguardia.

9 de agosto 2026 · 19:20hs
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Ferro sigue arriba, Morón no le pierde pisada y Godoy Cruz se mantiene en la pelea

Después de dos derrotas consecutivas, Ferro volvió a sonreír y consiguió un triunfo clave por 2-1 frente a Los Andes, en Lomas de Zamora. El equipo de Caballito golpeó primero con Nicolás Gómez y, luego del empate del local, encontró el tanto de la victoria a través de Lautaro Parisi.

El resultado le permitió al Verdolaga llegar a 46 puntos en 24 partidos y conservar los cinco puntos de ventaja sobre Deportivo Morón. Además, el líder volvió a mostrar capacidad de reacción en un encuentro que se le complicó durante buena parte del segundo tiempo.

Los Andes, por su parte, quedó con 33 unidades y perdió terreno en la pelea por los primeros lugares.

Morón goleó y Godoy Cruz sigue subiendo, y no se despegan de Ferro

El escolta tuvo una jornada ideal. Deportivo Morón aplastó 4-1 a Acassuso en el Nuevo Francisco Urbano y alcanzó los 41 puntos, manteniéndose a cinco unidades de Ferro. Franco Fagundez fue la gran figura del encuentro con un doblete, mientras que Emanuel Iñiguez y Franco Toloza completaron la goleada.

Con este triunfo, el Gallo además mantiene una impresionante fortaleza como local: continúa invicto en su cancha, con nueve victorias y tres empates en 12 presentaciones.

El que también pisa fuerte es Godoy Cruz, que derrotó 2-1 a Chaco For Ever en el Feliciano Gambarte y llegó a 37 puntos. Axel Rodríguez y Martín Pino marcaron para el Tomba, que consiguió su cuarto triunfo consecutivo y sigue escalando posiciones. Además, tiene un partido pendiente ante Deportivo Madryn.

En la zona media, Racing de Córdoba venció 1-0 a San Miguel con gol de Luciano Viano y llegó a 30 puntos, mientras que Mitre de Santiago del Estero derrotó 2-1 a Defensores de Belgrano y alcanzó las 28 unidades.

Con estos resultados, la parte alta de la Zona A quedó cada vez más apretada: Ferro lidera con 46, Morón suma 41, Colón quedó tercero con 39 y Almirante Brown aparece cuarto con 38. Godoy Cruz, con 37 y un partido pendiente, se transformó en otro de los grandes protagonistas de la pelea.

Ferro Morón Godoy Cruz
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