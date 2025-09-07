Un ciclista falleció tras una descompensación frente a la terminal de colectivos de Santa Fe

El hecho ocurrió en la tarde del domingo sobre calle Belgrano. El hombre, de entre 60 y 70 años, aún no fue identificado y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial.

La tarde del domingo se vio sacudida por un episodio trágico en inmediaciones de la terminal de colectivos Manuel Belgrano . Un hombre de entre 60 y 70 años, que circulaba en bicicleta, sufrió una descompensación y falleció en plena vía pública, según constató un médico del Cobem.

El ciclista aún no pudo ser identificado, aunque se informó que en la morgue judicial se le tomarán huellas dactilares para avanzar en su reconocimiento.

La denuncia y la asistencia

Fueron automovilistas y peatones que transitaban por la zona quienes dieron aviso inmediato a la central de emergencias 911. Personal policial y médicos de emergencia llegaron de inmediato por la cercanía, pero solo pudieron constatar el deceso.

El lugar fue preservado por oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos, mientras se trabajaba en la búsqueda de testigos y se verificaba la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que podrían aportar información clave.

Intervención fiscal y peritajes

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El representante del MPA ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor y la posterior remoción del cuerpo para ser trasladado a la morgue judicial, donde se llevará a cabo la necropsia.

Agentes del área Científica realizaron las tareas técnicas en el lugar y aseguraron el secuestro de imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para esclarecer lo ocurrido.