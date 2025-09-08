El historial favorable a Colón enfrentando a Estudiantes de Río Cuarto

Colón y Estudiantes de Río Cuarto se verán las caras este lunes, en un historial con pocos partidos pero que favorece al Rojinegro

El historial entre Colón y Estudiantes de Río Cuarto es breve, pero favorable al Sabalero, aún cuando el último antecedente sea negativo para el elenco rojinegro.

Los antecedentes indican que Colón y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentaron en tres ocasiones, con dos victorias para el Sabalero y una para el elenco cordobés.

El primer enfrentamiento se dio el 3 de marzo de 2024, cuando en condición de visitante Colón se impuso por 2-1 con goles de Federico Jourdan y Alexis Sabella. Al equipo sabalero lo dirigía Iván Delfino, hoy DT de Estudiantes de Río Cuarto.

LEER MÁS: Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Por su parte, la segunda vez que se vieron las caras fue en el Brigadier López, el 20 de julio del 2024, en lo que fue goleada 3-0 con goles de Genaro Rossi, Nicolás Talpone y Oscar Garrido.

Mientras que el último antecedente fue el 4 de mayo de este año, cuando cayó como visitante 2-1, marcando el gol de Colón Nicolás Talpone, quien en tres partidos enfrentando al equipo cordobés, anotó dos goles.