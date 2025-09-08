Uno Santa Fe | Ovación | Tapia

Chiqui Tapia felicitó a Kicillof por el triunfo en las elecciones legislativas en Buenos Aires

El oficialismo bonaerense superó ampliamente a La Libertad Avanza por 14 puntos de diferencia.

8 de septiembre 2025 · 08:31hs
Chiqui Tapia felicitó a Kicillof por el triunfo en las elecciones legislativas en Buenos Aires

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ´Chiqui´ Tapia, expresó en sus redes sociales las felicitaciones al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su triunfo en las elecciones legislativas.

Este domingo 7 de septiembre, los y las bonaerenses se abocaron a las urnas para una nueva elección legislativa que culminó con la contundente victoria del Frente Patria, la agrupación oficialista en Buenos Aires, con 14 puntos de diferencia ante su más inmediato opositor La Libertad Avanza, el partido del Presidente de la Nación, Javier Milei.

En medio de las felicitaciones de otros gobernadores y políticos, quién apareció para expresar su alegría por el triunfo de Kicillof fue el presidente de la AFA que publicó en Twitter: “En este día tan importante y especial, quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas”.

“Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos” agregó el mandatario del ente madre del fútbol argentino.

Hace poco menos de dos meses, Tapia y Kicillof firmaron un convenio de cesión, uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona del Municipio de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que termine convirtiéndose en la casa de la Selección argentina en un futuro.

La publicación de Chiqui Tapia

