Un hombre de 74 años fue baleado en la espalda mientras estaba en la vereda de su casa en barrio Centenario

Ocurrió este lunes al mediodía en el Fonavi San Jerónimo. La víctima, identificada como Rubén Oscar Alassia, fue trasladada de urgencia al hospital Cullen. La policía investiga el ataque y busca cámaras que permitan identificar al agresor.

Esta mañana, minutos después de las 11, un hombre de 74 años recibió un disparo en la espalda cuando se encontraba en la vereda de su casa, en la manzana N° 8 del Fonavi San Jerónimo , en barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe.

La víctima, identificada como Rubén Oscar Alassia , relató que escuchó varias deflagraciones de arma de fuego y enseguida sintió un fuerte ardor en la espalda. Al darse cuenta de que había sido alcanzado por un proyectil, pidió auxilio a los vecinos , quienes acudieron rápidamente para asistirlo y alertar al 911.

Minutos después arribaron al lugar efectivos de la Subcomisaría 1ª, quienes dialogaron con el hombre y recabaron los primeros datos sobre lo ocurrido. Poco después llegó una ambulancia del servicio de emergencias, cuyo médico le brindó la primera atención en el lugar antes de trasladarlo de urgencia al hospital José María Cullen.

En el centro de salud, Alassia fue recibido por el equipo de Emergentología en el shockroom para pacientes críticos, donde fue sometido a estudios y se evaluaba la necesidad de una intervención quirúrgica.

Investigación

Por disposición del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, los agentes iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del ataque. Se ordenó la identificación de testigos, la recolección de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas y la elaboración de un informe médico detallado sobre el estado de salud del herido.

Mientras tanto, la policía desplegó patrullajes intensivos en todo el sector del Fonavi San Jerónimo con el objetivo de ubicar al o los autores de los disparos.

