Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Un hombre de 74 años fue baleado en la espalda mientras estaba en la vereda de su casa en barrio Centenario

Ocurrió este lunes al mediodía en el Fonavi San Jerónimo. La víctima, identificada como Rubén Oscar Alassia, fue trasladada de urgencia al hospital Cullen. La policía investiga el ataque y busca cámaras que permitan identificar al agresor.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de noviembre 2025 · 12:27hs
Un hombre de 74 años fue baleado en la espalda mientras estaba en la vereda de su casa en barrio Centenario

Esta mañana, minutos después de las 11, un hombre de 74 años recibió un disparo en la espalda cuando se encontraba en la vereda de su casa, en la manzana N° 8 del Fonavi San Jerónimo, en barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe.

La víctima, identificada como Rubén Oscar Alassia, relató que escuchó varias deflagraciones de arma de fuego y enseguida sintió un fuerte ardor en la espalda. Al darse cuenta de que había sido alcanzado por un proyectil, pidió auxilio a los vecinos, quienes acudieron rápidamente para asistirlo y alertar al 911.

Minutos después arribaron al lugar efectivos de la Subcomisaría 1ª, quienes dialogaron con el hombre y recabaron los primeros datos sobre lo ocurrido. Poco después llegó una ambulancia del servicio de emergencias, cuyo médico le brindó la primera atención en el lugar antes de trasladarlo de urgencia al hospital José María Cullen.

En el centro de salud, Alassia fue recibido por el equipo de Emergentología en el shockroom para pacientes críticos, donde fue sometido a estudios y se evaluaba la necesidad de una intervención quirúrgica.

Investigación

Por disposición del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, los agentes iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del ataque. Se ordenó la identificación de testigos, la recolección de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas y la elaboración de un informe médico detallado sobre el estado de salud del herido.

Mientras tanto, la policía desplegó patrullajes intensivos en todo el sector del Fonavi San Jerónimo con el objetivo de ubicar al o los autores de los disparos.

• LEER MÁS: Detuvieron a un hombre por violencia de género en el microcentro y tenía un arma en su poder

hombre espalda barrio Centenario
Noticias relacionadas
El detenido por violencia y el arma que se le secuestró

Detuvieron a un hombre por violencia de género en el microcentro y tenía un arma en su poder

mataron de una punalada a un joven futbolista

Mataron de una puñalada a un joven futbolista

hallaron sin vida a alexis david quiroz, el joven que era buscado desde el 26 de octubre en coronda

Hallaron sin vida a Alexis David Quiroz, el joven que era buscado desde el 26 de octubre en Coronda

hallaron muerto a alexis david quiroz, de 23 anos, en la zona rural de la ciudad de coronda

Hallaron muerto a Alexis David Quiroz, de 23 años, en la zona rural de la ciudad de Coronda

Lo último

Octubre Rosa dejó un balance positivo en Santa Fe: Se realizaron entre el doble y el triple de mamografías

Octubre Rosa dejó un balance positivo en Santa Fe: "Se realizaron entre el doble y el triple de mamografías"

Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

Incertidumbre en Ferrari: Hamilton no estaría en los planes para el 2026

Incertidumbre en Ferrari: Hamilton no estaría en los planes para el 2026

Último Momento
Octubre Rosa dejó un balance positivo en Santa Fe: Se realizaron entre el doble y el triple de mamografías

Octubre Rosa dejó un balance positivo en Santa Fe: "Se realizaron entre el doble y el triple de mamografías"

Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

Incertidumbre en Ferrari: Hamilton no estaría en los planes para el 2026

Incertidumbre en Ferrari: Hamilton no estaría en los planes para el 2026

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Pullaro destacó el cambio de actitud de Milei y el nuevo Gabinete

Pullaro destacó el "cambio de actitud" de Milei y el nuevo Gabinete

Ovación
Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

Colón irá por su recuperación ante Salta Basket en el Roque Otrino

Colón irá por su recuperación ante Salta Basket en el Roque Otrino

Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años